PSOE-A afea a Moreno su "electoralismo" con escuelas infantiles tras "vender" el anuncio de la gratuidad desde un año

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha instado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a que abandone su "electoralismo" con las escuelas infantiles, y ha denunciado que, mientras "vende un anuncio" sobre la gratuidad del sistema para los escolares de un año de edad, "con el único objetivo de generar titulares políticos, por detrás pone en riesgo el sistema".

Así lo ha señalado la secretaria de Educación socialista en un comunicado después de que Moreno haya anunciado este jueves, durante una visita a una escuela infantil del municipio sevillano de Los Molares, que, a partir del curso 2026/27, se implantará la gratuidad en las escuelas infantiles de titularidad de la administración autonómica y los centros adheridos para los niños de un año.

Patricia Alba ha afeado al Gobierno de Moreno "una falta absoluta de respeto y un ejercicio de imposición" sobre "el sector de las escuelas infantiles en Andalucía", tras el "abandono de las asociaciones representantes de la mesa de negociación", a las que el Ejecutivo andaluz "ha ignorado deliberadamente", y con las que "se ha negado a consensuar cuestiones vitales y básicas para que puedan seguir trabajando, como son la actualización del precio por plaza y el abono del mes de agosto", según ha añadido.

"Lo ocurrido en esta mesa no es un desencuentro puntual, es la confirmación de una forma de gobernar basada en el desprecio al diálogo y en la toma de decisiones unilaterales", ha lamentado la dirigente socialista.

En este sentido, ha advertido de la "gravedad" de la situación, ya que "estamos hablando de la sostenibilidad de cientos de centros, del empleo de miles de profesionales, mayoritariamente mujeres, y de la calidad educativa que reciben nuestros niños y niñas", ha remarcado.

Frente a las demandas del sector, Patricia Alba ha calificado de "irresponsabilidad difícil de justificar" que la Junta "dé la espalda a quienes sostienen día a día este servicio esencial", al tiempo que ha sostenido que la medida anunciada por el presidente sobre la ampliación de la gratuidad en la educación de cero a tres años es "una medida utilizada como titular político y totalmente electoralista, pero completamente vacía si no va acompañada de una financiación real y suficiente".

"Lo que están haciendo es vender un anuncio mientras están poniendo en riesgo la viabilidad del sistema", ha afirmado Alba, para quien no es de extrañar que las asociaciones se hayan levantado de la mesa. "Lo que sí sería sorprendente es que hubieran permanecido en una negociación que en realidad no existe, porque cuando una de las partes no escucha, no cede y no dialoga, eso no es una negociación, es una imposición", ha añadido.

Alba ha acusado a Moreno de demostrar que "no cree en el consenso, no respeta al sector de las escuelas infantiles y está dispuesto a tomar decisiones que pueden provocar el cierre de cientos de centros y el deterioro del sistema educativo".

La representante del PSOE-A ha aseverado que desde la Junta "tienen que rectificar, que abandonar la soberbia y volver a la mesa con una voluntad real de acuerdo, y atender las demandas legítimas que le están planteando las distintas asociaciones", y ha enfatizado para concluir que "lo que está en juego no es un titular ni una medida aislada", sino "el futuro de la educación infantil en Andalucía y, desde luego, con eso no se juega", ha zanjado.