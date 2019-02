PSOE-A afea a Moreno "hablar ahora de financiación" al Gobierno y no "en los siete años" de Rajoy como presidente

Publicado 04/02/2019 14:04:56 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha criticado este lunes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "le hable de financiación" autonómica "ahora al Gobierno de España" que preside el socialista Pedro Sánchez, cuando "no le dio" por ello "en los siete años" en los que gobernó el PP de la mano de Mariano Rajoy.

Así lo ha indicado la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla acerca de la carta que Juanma Moreno ha anunciado que va a enviar este lunes a Pedro Sánchez para pedirle al presidente del Gobierno una reunión en la que plantearle distintas reivindicaciones, empezando por una reforma del sistema de financiación autonómica y 4.000 millones adicionales de euros para Andalucía.

La portavoz socialista ha señalado que entra "dentro de la normalidad" que "el presidente de Andalucía le pida una reunión" al del Gobierno central, pero ha tildado de "gracioso" que Moreno "le hable de financiación ahora al Gobierno de España", cuando "no le ha dado en los siete años que ha gobernado el PP".

Para Férriz, esto demuestra que "el PP-A siempre ha sido una sucursal de Génova", y es un partido que "reclama al Gobierno de España siempre y cuando no gobiernen" los propios 'populares' en la Moncloa.

Además, la representante socialista ha señalado que los representantes del PP-A "se engancharon en el tema de la financiación a última hora por un cálculo electoral", y ha preguntado a Moreno "por qué no le ha parecido injusto" el sistema de financiación autonómica durante los años de gobierno de Rajoy.

De igual modo, Férriz ha recordado que Ciudadanos (Cs), que forma parte del Gobierno andaluz, "ni siquiera apoyó" el acuerdo del Pleno del Parlamento de la pasada legislatura que reclamaba 4.000 millones de euros adicionales para Andalucía.

En cualquier caso, Férriz ha querido dejar claro que la postura del PSOE-A sobre esta materia no ha cambiado "ni una coma", de forma que "lo que reclamábamos antes es lo que vamos a seguir reclamando, porque Andalucía siempre ha estado para el PSOE-A por encima de los intereses electorales, y así va a seguir siendo", según ha sentenciado.

GOBIERNO "DESAPARECIDO EN COMBATE"

Férriz ha realizado en rueda de prensa una valoración de las primeras semanas del Gobierno andaluz de PP-A y Cs, que ha definido como "el Gobierno del cambio a peor", y del que ha criticado que está "desaparecido en combate" tras la celebración de su primer Consejo de Gobierno, el pasado sábado 26 de enero en Antequera (Málaga).

La portavoz socialista ha señalado que PP-A y Cs llevan "diez días pegados literalmente al sillón" y "se lo están tomando con tranquilidad", y al respecto ha advertido de que Andalucía es "un trasantlántico con nueve millones de habitantes" que, aunque "va viento en popa", puede "irse a pique" por la "indolencia" de sus actuales gobernantes.

En ese sentido, Férriz ha indicado que dicho "trasantlántico" que es Andalucía "no se merece un capitán que ni sabe navegar ni conoce el barco", en referencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Además, ha criticado que el nuevo Gobierno andaluz "sí tiene prisa para bajar impuestos a los ricos", o tiene "un consejero de Salud que no ve viable la sanidad pública" y anuncia el fin de las subastas de medicamentos, así como que es un Ejecutivo que "va a eliminar o recortar los órganos de control, fiscalización y transparencia que tiene esta comunidad" y que "sigue insultando al movimiento asociativo feminista".

La portavoz del PSOE-A ha insistido en señalar que al Gobierno actual "le interesa parar el Presupuesto" andaluz de 2019 y "no lo quiere enseñar por puro tacticismo electoral", porque hay comicios municipales en mayo, ya que PP-A y Cs pretenden, a su juicio, "ocultar los recortes que van a venir y preparar la coartada para justificarlos", siguiendo así el comportamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy a su llegada al Gobierno central en 2011, según ha agregado la representante socialista.

De igual modo, Férriz ha señalado que el Ejecutivo de PP-A y Cs adolece de una "fragilidad extrema" y es "una hidra de tres cabezas", en alusión a PP-A, Ciudadanos y Vox, e incluso hay "dos gobiernos", uno del PP-A y sus consejeros, y otro del partido 'naranja' con los suyos, y entre ambos "se miran con el rabillo del ojo" porque "no se fían los unos de los otros", según ha indicado la dirigente socialista, quien además ha recalcado que "cualquier medida" que quiera aplicar el Gobierno andaluz "no tendrá ningún sentido" si no es con el apoyo de la "ultraderecha" de Vox.

PRETENSIÓN DE "ENSUCIAR" LA GESTIÓN DEL PSOE-A

Por otra parte, la portavoz socialista se ha mostrado convencida de que PP-A y Cs "van a intentar ensuciar la gestión del PSOE-A" al frente de la Junta de Andalucía durante 36 años, y aunque asume que "habrá cosas en las que (los socialistas) hemos acertado y otras no", cree que "cuando uno está en el Gobierno, lo primero que tiene que asumir es que tiene que gobernar, preocuparse de los problemas de Andalucía".

Así lo ha indicado Férriz después de que el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, haya apuntado que hay algunas demandas firmes que el nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos tendrá que afrontar, "y que podrían superar los 700 y hasta 800 millones de euros".

Férriz ha apuntado que tiene "la sensación de que este Gobierno tan tranquilo tiene más prisa por ensuciar la gestión" de los socialistas o "por ganar tiempo de cara a las municipales para no evidenciar sus políticas o, sencillamente, porque no tienen un plan para Andalucía", y ello con el fin de "tapar la ineficacia".

En esa línea, la dirigente socialista ha concluido insistiendo en reclamar prisa en la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2019, que "se ha quedado prácticamente elaborado" y de él "depende el presente y futuro de mucha gente", pese a lo que desde el Gobierno de PP-A y Cs "dicen que no lo van a hacer hasta después de las municipales", según ha criticado Férriz.