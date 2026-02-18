PSOE-A afea a Moreno una "utilización propagandística" de Adamuz (Córdoba) al cumplirse un mes del accidente de tren

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de realizar una "utilización propagandística" del municipio cordobés de Adamuz aprovechando que está en el "foco" de la actualidad al cumplirse un mes del "lamentable" accidente de tren que se saldó con 46 personas fallecidas.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada socialista se ha pronunciado así al hilo de dicha efeméride y de la celebración, este miércoles, en Adamuz de la reunión semanal del Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno.

Ángeles Férriz ha defendido que "claro que hay que hacer homenajes" a este municipio que, con la actitud de sus vecinos tras el accidente, "representó el orgullo de ser andaluz, esa humanidad, esa solidaridad con la que todos nos identificamos cuando las cosas vienen mal dadas", y en esa línea se ha reafirmado en la petición socialista de que la Junta conceda a dicha localidad una de las medallas de Andalucía con motivo del 28 de febrero, cuando se conmemora el día de la comunidad.

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha advertido de que "hay una línea muy fina" que separa lo que es "homenajear a un pueblo y utilizar a un pueblo, entre agradecerle a un pueblo y manosearlo", y al respecto ha indicado que "Adamuz es un pueblo cordobés que tiene las mismas necesidades que antes" del accidente, en materia educativa, sanitaria o de infraestructuras, y "no deja de sorprender" que en el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles se incluyan cuestiones como "la iniciación de la construcción de un centro de salud" y el proceso para "concertar plazas en residencias" del municipio, ha agregado.

"Que esto llegue ahora, cuando tiene el foco Adamuz", y pese a que "esas necesidades llevan siendo reclamadas" desde hace "años por el pueblo, "nos parece una utilización propagandística por parte de Moreno Bonilla indeseable", ha aseverado la portavoz socialista antes de agregar que "Adamuz no puede convertirse en un plató de televisión".

En esa línea, ha abogado por que se realicen "todos" los "homenajes" que sean necesarios al pueblo y a sus vecinos, pero que no se incurra en una "utilización" de un municipio que ha vivido una tragedia "muy dura", según ha subrayado Ángeles Férriz.