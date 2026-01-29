El PSOE afirma que la negativa del PP a actualizar las pensiones "castiga a 163.000 mayores" en la provincia de Córdoba

El diputado por el PSOE de Córdoba y portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba y portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Alberto Mayoral, ha responsabilizado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la votación que "ha impedido que se aplique la subida de las pensiones prevista para este año, una decisión que afecta directamente a 163.000 pensionistas en la provincia de Córdoba que, por la decisión de la oposición, dejarán de percibir una media de hasta 50 euros más al mes en sus pagas".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Mayoral ha señalado que el voto del PP en el Congreso "responde a una estrategia política clara" y ha subrayado que "Feijóo ha optado por bloquear la subida de las pensiones, aún sabiendo el impacto que tiene sobre millones de personas mayores en todo el país".

La votación ha supuesto que no se aplique la subida de las pensiones conforme al IPC del 2,7% en toda España, una medida planteada para amortiguar el impacto de la subida de los precios sobre las rentas de los jubilados. En el caso de Córdoba, el diputado socialista ha advertido de que la decisión "tiene un efecto inmediato sobre miles de hogares que dependen en gran medida de una pensión".

Al no haber salido adelante esta revalorización, los pensionistas contributivos "no verán incrementadas sus pagas en unos 500 euros anuales de media. Tampoco las pensiones mínimas aumentarán su cuantía entre un 7% y un 11,4%, ni las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se elevarán un 11,4%", ha lamentado.

El portavoz de Seguridad Social ha criticado además la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al que ha acusado de "respaldar sin matices" la posición de Feijóo: "Moreno Bonilla es cómplice político de esta decisión: guarda silencio mientras miles de pensionistas andaluces se quedan sin la subida que esperaban".

"Esto no es un trámite ni un error: es una decisión política. El PP ha votado no a subir las pensiones y ha asumido conscientemente sus consecuencias", ha concluido Mayoral.