PSOE-A apuesta por universidades "de calidad" sin estar "en contra de las privadas" y frente a "chiringuitos" del PP-A

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha subrayado este martes su apuesta por las universidades "de calidad", y ha querido dejar claro que "no está en contra de las universidades privadas", sino de "chiringuitos" como los que, en su opinión, "está montando el PP en Andalucía".

Así lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una atención a medios en la Cámara andaluza antes de inaugurar un foro organizado por su partido sobre un tema "estratégico, fundamental para los socialistas como es la defensa de la universidad pública y de que todo el mundo tenga derecho a la igualdad de oportunidades, que en definitiva es la columna vertebral del Partido Socialista".

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha aludido al "posible proyecto de ley que está trabajando el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno" que entre los socialistas andaluces "preocupa muchísimo, porque claramente pone en peligro el derecho al acceso a la universidad pública en Andalucía de los jóvenes andaluces", según ha advertido.

En ese punto, María Márquez ha criticado que, "en dos años y medio, el Partido Popular ha montado cuatro universidades privadas" en Andalucía, y, durante los "casi siete años de Gobierno del PP de Juanma Moreno" en la Junta, "la inversión para la universidad pública ha disminuido en el porcentaje global".

"Desde el año 2021", desde la Junta "han recortado el 40% la inversión en infraestructuras universitarias, y el 40% en los últimos tres años las políticas y las partidas dedicadas a la investigación", según ha señalado también María Márquez, que ha subrayado que para la universidad "es fundamental todo lo que tiene que ver con el laboratorio de ideas, con la exploración del nuevo conocimiento y con la investigación".

La representante del PSOE-A ha subrayado que, durante su etapa de gobierno en la Junta, Andalucía fue "pionera" en "toda España" porque "defendimos la gratuidad de las matrículas universitarias de la gente que se esfuerza, de la gente que aprueba y de la gente que, en función de su talento, tiene derecho a soñar en grande y a ser lo que quiera ser en la vida, y no en función de lo que le pese la cartilla y la cuenta corriente a sus familias".

De igual modo, la portavoz parlamentaria del PSOE-A ha querido "lanzar un mensaje muy claro", el de que los socialistas "no estamos en contra de las universidades privadas". "El Partido Socialista no está en la dicotomía de universidades públicas-universidades privadas", sino que "defendemos las universidades de calidad frente a los chiringuitos", ha abundado María Márquez.

Al hilo, ha agregado que "el Partido Popular está montando en Andalucía chiringuitos con universidades que no tienen los avales suficientes, que no tienen papeles, que no tienen ni siquiera la capacidad de demostrar una solvencia ni una calidad mínima para garantizar el desarrollo de las universidades de calidad" en la comunidad autónoma andaluza.

"Esto queremos dejarlo muy claro: no se trata de universidades públicas" contra "universidades privadas, sino de universidades de calidad frente a chiringuitos", ha resumido la 'número dos' de la dirección del PSOE-A, que ha reivindicado también la apuesta de su partido por que "todo el mundo que quiera encuentre una oportunidad en la universidad pública, que se aumenten las plazas y la financiación, y que el desarrollo del talento esté en la pública, especialmente para la vertebración del territorio".

En esa línea, la portavoz socialista ha sentenciado para concluir que "no hay una infraestructura que vertebre más el territorio en términos sociales que las universidades públicas".