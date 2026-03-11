El PSOE asegura que el caso del alcalde de Benamaurel (Granada) es una "clara" e "inequívoca" suplantación de identidad

Archivo - El alcalde de Benamaurel y diputado provincial del PSOE Juan Francisco Torregrosa, en una foto de archivo - PSOE - Archivo

ALBUÑOL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha indicado que la situación que vive el alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, investigado por una supuesta estafa de la que denuncia ser víctima, es "muy complicada" tras una "clara" e "inequívoca" suplantación de identidad.

Torregrosa, que es también diputado provincial socialista, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad provisional sin fianza en el marco de una investigación judicial por una presunta trama de estafas a través de una página web. Él denunció ante la Guardia Civil en mayo de 2024 por suplantación de identidad después de que varias víctimas contactaran con él.

A preguntas de los medios sobre este asunto en una comparecencia informativa como delegado del Gobierno en Andalucía con motivo de la inauguración de Expo Cherry en Albuñol, en la costa de Granada, Pedro Fernández ha indicado que la suplantación de identidad que habría afectado a Torregrosa le ha llevado a que, "en estos dos últimos años, haya tenido distintas incidencias" que lo llevaron a denunciar ante la Guardia Civil.

Fernández se ha remitido a lo declarado por Torregrosa, que este pasado martes informó a los medios de este asunto en una nota informativa, y este miércoles en la mañana ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSOE en Baza.

"Él ha explicado claramente la situación que está viviendo" y es "una víctima justamente de esa suplantación" a la que puede estar expuesto cualquiera "a nivel particular" o "empresarial como ha sido el caso con una persona en este caso jurídica" y así lo ha puesto en conocimiento del partido, ha detallado el secretario provincial socialista.

(EUROPA PRESS)