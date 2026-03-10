Investigan al alcalde de Benamaurel (Granada) por una supuesta estafa de la que denuncia ser víctima

Archivo - El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benamaurel (Granada), Juan Francisco Torregrosa, del PSOE, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad provisional sin fianza en el marco de una investigación que lleva adelante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda (Alicante), en su Plaza número 2, por una presunta trama de estafas a través de una página web. Él denunció ante la Guardia Civil en mayo de 2024 por suplantación de identidad después de que varias víctimas contactaran con él.

Así lo ha explicado el alcalde en una nota de prensa en la que ha informado del uso irregular de sus datos personales y de una empresa sin actividad vinculada a él tras lo que, según ha confirmado a Europa Press, se han producido una serie de denuncias que le han terminado afectando.

De este modo, y según consta en documento de fecha del pasado viernes, 6 de marzo, ante el juzgado de Elda, consultado por Europa Press, Torregrosa, que es también diputado provincial del PSOE en la Diputación de Granada, ha pedido el archivo de la causa contra él.

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el alcalde comenzó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que aseguraban haber sido estafadas utilizando el nombre de una empresa de diseño y publicidad, en la que figuraba como administrador único y realizaba su anterior actividad profesional, y que permanece inactiva desde el año 2009.

La banda de estafadores, aprovechando que la sociedad no tenía actividad pero no estaba disuelta, y aprovechando su denominación Contenedor Subterráneo Sociedad Limitada, puso en marcha una página web de venta 'online' de contenedores marítimos reciclados para otros usos.

Tras detectar esta situación, el 9 de mayo de 2024 el alcalde presentó una denuncia ante la Guardia Civil, consultada por Europa Press, alertando de que personas desconocidas podrían estar utilizando el nombre de la empresa y su condición de administrador para cometer estafas, después de que varias víctimas contactaran con él creyendo que la sociedad estaba detrás de dichas operaciones.

Aún así, en las siguientes semanas y meses, ha ido recibiendo distintas denuncias y citaciones judiciales en distintos procedimientos (Alcalá de Guadaira, en Sevilla; Vera, en Almería; Alicante), contra Contenedor Subterráneo SL y contra él como administrador único de dicha sociedad, por presunta estafa.

Hay que señalar que en las diligencias previas seguidas en el juzgado de Vera (Almería), queda acreditado, además, el nombre de la presunta estafadora, que además suplantó también la identidad de más personas a través de sus números de cuenta, según la información facilitada por Torregrosa en nota de prensa.

En este marco, el alcalde fue detenido el pasado jueves cuando iba a renovar el DNI en la Comisaría de Policía de Baza, en el norte de la provincia de Granada, para prestar declaración --pues tenía una citación pendiente de Elda-- en el juzgado y posteriormente puesto en libertad sin fianza.

"ESCLARECER LO OCURRIDO"

Es una circunstancia que, asevera Torregrosa, "afronta con tranquilidad y con la voluntad de colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido en el menor plazo posible". Tras considerar que se siente "perjudicado" por el uso indebido de sus datos y del nombre de una empresa que llevaba años sin actividad, ha manifestado su confianza en que la investigación concluya cuanto antes.

"Creo en la justicia y espero que pronto esclarezca estos hechos tan desagradables", ha asegurado el regidor para lamentar que "a través de una sociedad a mi nombre, unos desalmados se hayan dedicado a estafar a un número indeterminado de personas por toda la geografía nacional".

"Por suerte, parece que pueden estar identificados y no siguen con su actividad. En todo caso, también está resultando un quebradero de cabeza y un goteo constante de denuncias que espero no afecten a mi honorabilidad como ciudadano", ha concluido.