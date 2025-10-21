PSOE-A atribuye al Gobierno de España "el 80%" del aumento del Presupuesto andaluz para 2026

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este martes de que, de los 2.700 millones de euros de aumento que tendrá el Presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año 2026, según la cifra que ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "2.105 se deben al aumento de transferencias del Estado con cargo al sistema de financiación autonómica", por lo que "se debe al Gobierno de España".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes socialistas que han recalcado así que "casi el 80%" de incremento de presupuesto que anuncia la Junta de Andalucía "se debe al aumento de recursos del Gobierno de España".

Desde el PSOE-A han reaccionado así al anuncio que ha realizado el presidente de la Junta en un foro informativo organizado por el diario 'ABC' en Sevilla acerca de la cifra que alcanzará el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 cuyo proyecto de ley aprobará el Consejo de Gobierno la semana que viene, que ascenderá a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.

Al hilo de esta cifra, desde el PSOE-A han venido a replicar al presidente que "casi el 80%" de ese incremento de presupuesto que anuncia el presidente de la Junta "se debe al aumento de recursos del Gobierno de España", ya que, según han abundado las mismas fuentes socialistas, las transferencias del Estado a Andalucía en 2026 serán de 30.810 millones de euros --29.252 millones en entregas a cuenta y 1.558 de liquidación--, es decir, 2.105 millones más que en 2025, cuando fueron de 28.705, de los que 24.475 corresponden a entregas a cuenta y 1.230 a liquidación, según han precisado.

MORENO SIGUE EN SU "ESTRATEGIA DE ANUNCIOS GRANDILOCUENTES"

En esta línea ha incidido este martes la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, en la que ha criticado la "estrategia de marketing y anuncios grandilocuente" en la que, en su opinión, está asentado Juanma Moreno y "con los que parece que va a hacer algo, pero en realidad no va a hacer nada".

Patricia Alba ha subrayado que alrededor de 2.000 de los 2.700 millones de euros en los que aumentará el Presupuesto de la Junta para 2026 "vienen directamente de las transferencias del Gobierno de España, con lo cual poco aumenta" el Ejecutivo andaluz, al que, al hilo de ello, la representante socialista ha sugerido que "le dé las gracias" al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "por ese aumento considerable de las transferencias que va a tener Andalucía".

Además, la representante del PSOE-A se ha hecho eco del anuncio de "nuevas contrataciones de profesionales" sanitarios que ha realizado Juanma Moreno en el mismo foro informativo, y al respecto se ha preguntado si es que el presidente de la Junta "va a seguir las recomendaciones del Sindicato Médico" Andaluz y "va a subir el sueldo a todos los médicos y enfermeros para que se queden en Andalucía y no se vayan a otra comunidad autónoma porque en la suya los maltratan".

"¿Es que se ha dado cuenta ya de que no tenía que haber despedido a 18.000 sanitarios que despidió, y parte del colapso actual que tenemos proviene de esos despidos?", ha seguido preguntando Patricia Alba, quien también ha emplazado al presidente de la Junta y a su recién nombrado consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a aclarar si, al hablar de que van a acometer "una reestructuración completa del Servicio Andaluz de Salud, van a empezar ellos por asumir responsabilidades políticas que tienen como máximos dirigentes de las políticas sanitarias en la Junta de Andalucía, o se van a dedicar a buscar chivos expiatorios, cabezas de turco en los hospitales".

Patricia Alba ha criticado también que "no existe una agenda real de diálogo y escucha por parte de la Junta de Andalucía", y "lo único que estamos viendo son fotos y palabras huecas de un consejero de Sanidad que no tiene ni idea de salud".

"PROBLEMA ESTRUCTURAL SANITARIO"

"Ese es el estilo del Partido Popular, que parece que va a hacer algo, pero no van a hacer absolutamente nada, porque no están arreglando el problema de fondo", el "problema estructural sanitario" que, según ha abundado la dirigente socialista, hay en Andalucía, y que "no se arregla en tiempo récord, como nos quiere hacer vender el consejero Antonio Sanz", según ha agregado.

A renglón seguido, Patricia Alba ha reprochado al Gobierno del PP-A que "lo único que sí está haciendo en tiempo récord es una campaña de propaganda y de marketing para lavar la imagen del presidente Juanma Moreno".

"Si de verdad las mujeres le preocupan, como dice, que blinde la sanidad pública, pero no lo está haciendo", ha continuado la representante socialista en su mensaje dirigido al Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha reprochado que "lo que sí blindan son las fiestas de los toros", y al respecto ha criticado que este pasado domingo, 19 de octubre, en el que se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Mama, el consejero de Sanidad "estaba en un evento taurino en lugar de estar con las mujeres afectadas por la mayor crisis sanitaria en la historia de Andalucía".

Patricia Alba ha aludido entonces a la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ha remarcado que "son las mujeres" afectadas "las que tienen que validar la versión del Gobierno" andaluz, "y no el consejero, y lo que están diciendo públicamente es que no las han llamado, que no tienen cita" para las mamografías que tienen pendientes, y que "siguen esperando", de modo que "están negando la versión oficial" del PP-A, según ha remarcado la representante del PSOE-A antes de concluir sentenciando que "la realidad no está en los titulares que el Gobierno nos quiere vender", sino "en los testimonios y en lo que están sufriendo estas mujeres afectadas".