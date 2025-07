PSOE-A avisa que a Moreno se le hace "muy larga la legislatura": "No para de lanzar globos sonda de adelanto electoral"

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha llamado este miércoles la atención sobre que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no para de lanzar globos sonda allá por donde va" sobre un posible "adelanto de elecciones" en Andalucía --donde los próximos comicios autonómicos están previstos en torno a junio de 2026--, algo que ha vinculado a que "se le está haciendo muy larga la legislatura", pese a contar con mayoría absoluta en el Parlamento.

Así lo ha comentado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes del inicio del último Pleno del actual periodo de sesiones, del que ha cuestionado si será también "el último de esta legislatura", teniendo en cuenta esos "globos sonda" del presidente.

Ángeles Férriz ha subrayado que a Moreno "se le está haciendo larguísima esta legislatura" porque "no hay día que no haya manifestaciones y protestas" contra su gestión en el Gobierno andaluz "en todos los rincones de Andalucía", según ha puesto de relieve.

Así, la diputada socialista ha señalado que "no hay ni un sector que no se manifieste y se concentre quejándose de las políticas" de Moreno, ya sean "los trabajadores del Infoca, los del sector educativo o los de las universidades públicas", así como los del "entorno de la dependencia" y, "por supuesto, todo el sector sanitario", porque "lo que está pasando en la sanidad" pública andaluza "es sencillamente criminal", según ha avisado.

Férriz ha apuntado además que a esto hay que añadir las "dos causas judiciales abiertas por una contratación irregular" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que "tiene todos los visos de ser corrupción sanitaria, con cuatro altos cargos imputados".

La parlamentaria socialista ha señalado que Moreno "está acostumbrado a lo que hizo ayer, que es a pasearse por Alcalá la Real" (Jaén) tras inaugurar un centro de salud "que ha pagado el Gobierno de España" y recibir los aplausos de gente a quien "le preparan" para ello, "y todos felices".

"A lo que no está acostumbrado es a que vengan aquí --al Parlamento andaluz-- las madres a decirle que la han dejado sin pediatra", ha apostillado Ángeles Férriz, quien ha considerado que, "con este panorama", no cree que Moreno "esté tan tranquilo", porque si así lo estuviera no tendría sentido que quiera "taparlo todo, controlarlo todo, violentarlo todo y manosearlo todo", según ha abundado antes de remachar que el presidente de la Junta "tiene muchísimo que esconder".

BALANCE DE LEGISLATURA NACIONAL

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el segundo aniversario que se cumple este miércoles de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Ángeles Férriz ha realizado un balance de lo que va de legislatura en España, y ha dicho que "el resumen de estos dos años" de gobierno de PSOE y Sumar es el de un ejecutivo de coalición "intentando desplegar el mayor escudo social" posible, y que puede presumir de "unos datos económicos incontestables, con un número de personas empleadas" en España que es "récord en la historia de este país".

Frente a ese Gobierno, según ha criticado, se sitúa "una derecha que presume de ser patriótica, pero que todo lo que hace es fastidiar a los que viven en la patria".

La representante del PSOE-A ha subrayado que algunas de las medidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez han beneficiado "muy particularmente" a Andalucía, y en concreto ha citado las subidas de las pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y ha considerado "sorprendente" que los diputados del PP "voten en contra" en el Congreso "de todas estas medidas que vienen a mejorar la vida de la gente".

De este modo, la parlamentaria socialista ha realizado "un balance positivo de un Gobierno de España que, a pesar de tener a la oposición más salvaje e inhumana que ha tenido nunca este país, se sobrepone cada día para seguir peleando, para seguir haciendo leyes, para seguir poniendo encima de la mesa recursos que le faciliten la vida a la gente", y ha destacado que, "mal que le pese" al PP, "la economía de España va bien y hay 22 millones de personas trabajando".

Férriz ha concluido señalando que "por supuesto" que "hay que hacer más", pero "el PP de Montoro" no puede "dar lecciones de lo que es gestionar un país después de lo que hemos visto estos días", ha apostillado en referencia al caso de presunta corrupción que protagonizaría el que fue ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.