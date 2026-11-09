El PSOE censura la "congelación" de los proyectos para la línea 2 del metro de Granada

Concejales del PSOE en el entorno de la Azucarera. - PSOE

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este lunes en las puertas del complejo de la Azucarera de San Isidro la "congelación absoluta" por parte de la Junta de Andalucía de los proyectos para la implantación de la Línea 2 del metro.

Ruz ha tachado de "inadmisible" que los presupuestos autonómicos consignen "cero euros" tanto para la ejecución como para la redacción de los proyectos técnicos de esta segunda línea --que vertebraría los barrios de Bobadilla, La Chana, el nuevo campus universitario, el centro y la Cornisa Sur--, mientras que destina cerca de 46 millones de euros a la ampliación y nuevos proyectos de la red del metro de Málaga.

En declaraciones a los medios desde el barrio de La Bobadilla, la portavoz socialista ha recordado que esta instalación universitaria va a contar con una inversión superior a los 15 millones de euros por parte del Gobierno de España para su rehabilitación, un espacio que albergará en el futuro a miles de estudiantes de la Universidad de Granada.

"Sin embargo, este gran polo tecnológico y educativo va a quedar incomunicado porque la señora Carazo ni ha luchado ni ha exigido a la Junta de Andalucía la implantación de una segunda línea del Metro absolutamente vital", ha remarcado Ruz.

La responsable socialista ha incidido en el marcado "agravio comparativo" que reflejan las cuentas andaluzas para Granada capital. "Es sangrante comprobar cómo mientras para Málaga se consignan 45 millones de euros en obras directas de ampliación de su metro hacia el Hospital Civil y 900.000 euros para la redacción de proyectos de nuevas líneas, para Granada capital hay cero euros de inversión para nuevos proyectos o ampliaciones", ha subrayado la líder de la oposición, quien ha recalcado que Málaga, además de esa cifra de inversión directa, suma otros 105 millones donde se incluyen los costes de explotación comercial y los cánones de concesión del trazado activo para 2027.

Frente a esto, Ruz ha precisado que toda la partida presupuestaria que la Junta asigna a Granada se limita a 27,8 millones de euros de gasto corriente para la explotación y mantenimiento de la línea ya existente.

"Frente a los casi 46 millones de euros en ampliación y planificación que recibe Málaga capital, para Granada hay cero euros por parte de la Junta de Andalucía. Y, sin embargo, la señora Carazo parece más una delegada o una comisaria de la Junta de Andalucía que la alcaldesa de Granada, puesto que sigue sin reclamar y sin pedir las inversiones que Granada necesita para las futuras líneas de metropolitano".

Asimismo, ha opinado que renunciar al metro para apostar por un tren de Cercanías es "no entender cómo funciona la movilidad de un campus universitario ni de una capital" pues "los horarios y las frecuencias rígidas de una red de Cercanías en nada responden a las necesidades de transporte continuo de miles de estudiantes, de la ciudadanía en su día a día o de los viajeros que necesitan conectar directamente con el aeropuerto".

Por todo ello, la portavoz del PSOE ha hecho un llamamiento a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), para que "defienda de una vez por todas los intereses de Granada, abandone su postura servil ante el Gobierno de Moreno Bonilla y presente alegaciones, como hará el grupo socialista, para rescatar la financiación necesaria que permita redactar y ejecutar de forma inmediata la Línea 2 del Metro".

En este sentido, ha recordado que el año pasado los socialistas elevaron al pleno una moción para blindar el trazado de la Línea 2 del Metro, "propuesta que contó con el voto en contra del equipo de gobierno en un ejemplo más de la sumisión de los populares de Granada frente a los agravios y a las afrentas que está sufriendo la capital, en comparación con los presupuestos que sí reciben otras ciudades andaluzas más prioritarias para Moreno Bonilla".