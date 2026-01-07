PSOE-A condena el primer crimen machista de 2026 en Andalucía y señala a Moreno su "obligación" de proteger a víctimas

Archivo - La diputada del PSOE-A Olga Manzano interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, ha condenado este miércoles el "primer asesinato machista" del recién iniciado año 2026 registrado en España, que "se ha perpetrado" en esta comunidad autónoma, en la localidad de Quesada (Jaén), y ha aprovechado para señalar al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), la "obligación" y la "competencia" que tiene acerca de "la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista".

Así lo ha trasladado la también parlamentaria socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' después de que el Ministerio de Igualdad haya confirmado este miércoles 7 de enero el asesinato por violencia machista de una mujer en la provincia de Jaén, la primera víctima de 2026 en España.

Olga Manzano ha recordado al hilo de este caso que Andalucía despidió el pasado año 2025 "con 14 mujeres asesinadas" por violencia machista, de forma que fue la comunidad autónoma que registró "las cifras más dramáticas" en esta materia.

La secretaria de Igualdad de los socialistas andaluces ha señalado que para "combatir" la violencia machista se necesita, en primer lugar, "reconocer la propia existencia de esta realidad", así como "tener voluntad para erradicarla" y "recursos", porque éstos siempre son "pocos" en esta materia, ha apostillado.

Dicho esto, ha advertido de que "el problema en Andalucía" es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "como alumno aventajado del negacionismo, no reconoce su existencia, no tiene voluntad para erradicarla, y no suma recursos, sino que más bien resta".

Al respecto, Olga Manzano ha subrayado que "a Andalucía están llegando más recursos que nunca desde el Gobierno de España, vía Pacto de Estado contra la Violencia de Género", si bien el presidente de la Junta "los está utilizando para ahorrarse los recursos propios que debería estar destinando" el Ejecutivo andaluz "para prevenir la violencia de género", según ha denunciado.

La representante del PSOE-A ha concluido haciendo un llamamiento al presidente de la Junta a "rectificar" su actitud, "porque es su obligación y competencia la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista", según ha sentenciado Olga Manzano.