PSOE condena la rotura del letrero de su sede en Jamilena (Jaén) y avisa que los "radicales violentos no tienen cabida"

Estado en el que ha quedado el letrero luminoso de la sede del PSOE en Jamilena - PSOE

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha condenado el ataque perpetrado contra su sede en Jamilena (Jaén), donde han roto el letrero luminoso de la entrada. Desde el PSOE se ha advertido que "los radicales violentos no tienen cabida en una sociedad democrática como la nuestra".

"Si piensan que van a amedrentarnos, pinchan en hueso. El PSOE va a seguir trabajando con firmeza por Jamilena y por sus vecinos y vecinas", ha sido en un comunicado la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero.

La dirigente socialista ha mostrado su repulsa ante "este acto de violencia" por parte "de quienes intentan imponer el miedo, el odio y la crispación" y ha incidido que este tipo de actos se producen "porque hay un caldo de cultivo de rencor y agresividad que fomentan algunos partidos que todos conocemos".

Caballero ha añadido que el PSOE "va a seguir defendiendo con uñas y dientes el mejor proyecto para Jamilena, la provincia de Jaén, Andalucía y España, un modelo basado en la convivencia, el respeto y el diálogo, y, por supuesto, un modelo que promueva la igualdad, la libertad y la justicia social".

"No nos van a callar. Tenemos la fuerza de la razón y de una inmensa mayoría de personas a las que repugna la coacción y la intimidación que algunos quieren practicar como forma de hacer política", ha concluido Caballero.