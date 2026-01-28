PSOE-A confía en que el funeral de Huelva por el accidente de tren discurra "con el respeto y orden que tiene que tener"

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha dicho este miércoles que está "seguro" de que el funeral religioso que se va a celebrar este jueves, 29 de enero, en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, discurrirá "con el respeto, el orden y la solemnidad que tiene que tener un acto que es religioso", pero en el que también va a estar representado "el conjunto de la sociedad española".

Así lo ha señalado el portavoz socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre el funeral de este jueves en Huelva al que van a asistir los Reyes de España, y en el que, por parte del Gobierno, la representación va a estar encabezada por su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que es también la secretaria general de la federación socialista andaluza.

Mario Jiménez ha subrayado que a dicho funeral van a acudir "representantes de todas las instancias" españolas, "y fundamentalmente de la sociedad de Huelva, que ha sido la más golpeada" por el accidente ferroviario de Adamuz, y ha augurado que "todo el mundo va a estar pendiente, con la atención y la intención puesta" en que el acto sea "solemne, respetuoso", y que sirva como "un reconocimiento, un acto de cariño, de empatía, de apoyo a las víctimas y a sus familias, que es para lo que tiene que servir", según ha defendido.

"Estoy seguro de que va a ser así, y quien piense que debe ser de otra manera o actúe para que eso no sea así, no estará en esa actitud respetuosa de consideración, de apoyo y de respaldo a los que tienen que tener todo el apoyo y todo el respaldo del mundo, que son las víctimas y sus familias", ha agregado Mario Jiménez.

VALORACIÓN DE LAS AYUDAS DEL GOBIERNO

Previamente, el parlamentario socialista ha querido valorar en su rueda de prensa el paquete de ayudas aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, por un montante global de "más de 20 millones de euros, para los damnificados" por este siniestro, y ha considerado que, con esta iniciativa, el Gobierno de España muestra que está actuando "con sensibilidad, prontitud, celeridad y empatía" hacia las víctimas, así como que es un Ejecutivo "diligente y atento a lo que está ocurriendo, y a las necesidades de las personas que han tenido la desgracia de sufrir este accidente, y a las familias que tienen ahora que asumir la cruda realidad".

En esa línea, Mario Jiménez ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "estuvo desde el primer minuto" posterior al accidente "al pie del cañón, en la 'zona cero'" del siniestro, "atendiendo y desplegando todos los medios a su alcance", y ahora reacciona de una manera "verdaderamente ejemplar y rápida para poner en marcha un paquete de ayudas económicas que, evidentemente, no van a poder compensar en ningún caso ni las pérdidas humanas que se han producido ni los daños que han recibido las personas que han sido víctimas, pero que, sin lugar a duda, ayuda al resarcimiento y a afrontar desde el punto de vista económico mejor la situación", ha defendido.

El representante del PSOE-A ha reivindicado en ese punto el "derecho que tienen las víctimas de este tipo de situaciones a tener una atención y una cobertura por parte de la administración pública", y ha señalado que "es un hecho que, a lo largo de la historia reciente de nuestro país, jamás se ha actuado con la celeridad y con la prontitud" a como "lo ha hecho el Gobierno del presidente Pedro Sánchez" para "activar inmediatamente recursos económicos que sirvan para hacer llegar estas ayudas".

El portavoz de Presidencia ha querido trasladar, en nombre del PSOE de Andalucía, su "reconocimiento y respaldo a esta ayuda" del Gobierno, que "es la manera de proceder que siempre hemos defendido", la de que la administración a la que le corresponda actuar se adelante a lo que posteriormente puedan decidir "las instancias judiciales y otras instancias administrativas", así como ha considerado que "era muy importante que las víctimas sintieran este calor, respaldo, apoyo, afecto del Gobierno de España", que, según ha concluido Mario Jiménez, se está materializando "en cada gesto, cada acto" que protagoniza el Ejecutivo de Pedro Sánchez.