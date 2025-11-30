El PSOE-A considera que el PP-A se manifiesta "contra sus propias políticas" en Madrid

La vicepresidenta general del PSOE-A, María Márquez, en el Comité Nacional de las JSA en Córdoba. - PSOE-A

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha apuntado en el Comité Nacional de las JSA en Córdoba que mientras los andaluces y su formación "están en la calle con las asociaciones de cáncer y las mareas blancas", el PP-A se marcha a Madrid "a manifestarse contra sus propias políticas".

En un audio difundido a los medios por parte de la formación, la vicepresidenta general ha considerado, en relación a la asistencia del PP-A a la concentración que ha convocado la dirección general del partido en el Templo de Debod de Madrid para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir una nueva convocatoria de elecciones generales, que podría haberse manifestado "perfectamente en la puerta de la Diputación Provincial del Partido Popular de Almería o en las puertas del Servicio Andaluz de Salud".

Al hilo, Márquez ha insistido en que también podrían haberse manifestado en las puertas de los consistorios "de Motril, de Tíjola, de Fines, de Estepona y de Algeciras", y ha sugerido que "tienen sitios para manifestarse".

En este sentido, ha precisado que les parece "una hipocresía" que el Partido Popular esté "haciendo el ridículo", mientras que los andaluces "salen a las calles a defender la sanidad pública y de calidad".