PSOE de Córdoba acusa a Junta de "robarle" a los Consistorios con la "ridícula" subida del 1,8% en la Patrica

CÓRDOBA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "robarle" financiación a los ayuntamientos de la provincia con la "ridícula" subida del 1,8 por ciento en la Patrica planteada en los Presupuestos andaluces para 2026.

Tal y como ha indicado la formación en una nota, el socialista ha reprochado el "carácter antimunicipalista del Gobierno de Moreno pese a la oposición firme del PSOE a los Presupuestos y pese a la carta que le han mandado al presidente andaluz todos los alcaldes socialistas reclamando que actualice la Patrica conforme a la propia norma, tal y como también le ha exigido la FAMP".

Asimismo, Morales ha informado de que Moreno ha subido un "ridículo e insignificante" 1,8 por ciento la aportación a la Patrica para los ayuntamientos andaluces en 2026, lo que significa "menos recursos para los pueblos y los servicios públicos que pueden adoptar los ayuntamientos y una clara lesión de la propia norma que ampara la dotación financiera de la Patrica".

Según el PSOE, esta decisión política vulnera los artículos 4 y 8.2 de la Ley 6/2010, que obligan a la Junta a actualizar la participación de las entidades locales conforme a la evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, Morales ha apuntado que "mientras la propia Consejería de Hacienda presume de que va a recaudar 2.393 millones de euros más en impuestos este año, con un crecimiento del 10,2 por ciento, a los ayuntamientos sólo les ofrecen migajas".

Frente a esta agresión al municipalismo del Gobierno del PP en Andalucía, el portavoz socialista ha contrapuesto la lealtad institucional del Gobierno de España "que va a permitir que los remanentes y el superávit de 2025 y 2026 se puedan ejecutar en 2026 y que los ayuntamientos lo incorporen a su gestión con inversiones financieramente sostenibles para viviendas, abastecimiento de agua y políticas públicas que mejoren la vida de los vecinos", al tiempo que ha considerado que "incomprensible" que "mientras el Estado prevé incrementar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) entre un 11 y un 15 por ciento para ayudar a los municipios, la Junta lo congela en un 1,8".

CONVOCATORIA "INMEDIATA" DE LA COMISIÓN DE LA AGENDA CÓRDOBA 2030

Por otra parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista en Córdoba Joaquín Dobladez ha exigido este domingo al equipo de Gobierno del PP la convocatoria "inmediata y urgente" de la Comisión de Seguimiento de la Agenda Córdoba 2030. Esta petición surge "tras meses sin información sobre el estado real de los proyectos estratégicos que deben transformar la ciudad antes del final de la década", en el marco donde se debe rendir cuentas, la comisión de seguimiento creada a tal efecto.

Dobladez ha lamentado que el Consistorio se limite a ofrecer "titulares propagandísticos" sin aportar datos técnicos verificables, motivo por el que exigen "que se reúna la comisión de forma oficial y se nos haga entrega de la documentación detallada".

Al hilo, ha afirmado que una primera preocupación es que dos años después de la aprobación de la agenda que contenía 134 medidas vertebradas en cuatro ejes, "no tenemos una mínima evaluación del nivel de cumplimiento, tan sólo una rueda de prensa", y ha considerado que "la ciudadanía, los grupos políticos y los agentes sociales implicados tiene derecho a saber qué proyectos se han cumplido realmente y cuáles han sido abandonados en el cajón.

Tal y como ha apostillado la formación política, la exigencia de información es "especialmente crítica" en lo relativo a la financiación europea. Con el horizonte de marzo de 2027 como fecha límite para validar el 70 por ciento de las operaciones de los fondos que han sido aprobados por el Gobierno de España, el Gobierno municipal "los ha decidido incluir en la Agenda Córdoba y queremos conocer el avance de los trabajos y las prioridades que se han establecido".

El concejal socialista ha precisado que la Agenda Córdoba 2030 nació con el compromiso de ser un proceso "participativo y transparente, especialmente con todos los actores que participaron en su elaboración". Sin embargo, ha recriminado que en este 2026 el Gobierno de Bellido ha secuestrado la participación, "convirtiendo un plan de ciudad en un plan de partido, de espaldas a los consejos de distrito y a los expertos y del que van colgando de forma unilateral todas las ocurrencias de este gobierno".

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha pedido la convocatoria este mes de enero de esta comisión, así como una rendición de cuentas a todos los colectivos que participaron en su elaboración. "No vamos a permitir que Córdoba pierda el tren de la modernización por la falta de transparencia de un gobierno que confunde la gestión pública con el marketing", ha concluido el concejal.