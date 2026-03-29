PSOE Córdoba advierte de "reducción" de horarios para trámites en el Consistorio: "Hay abandono de barrios y periferia"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya - PSOE

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha advertido de "reducción de los días y horarios de atención ciudadana" en los centros cívicos para trámites en el Consistorio. Así, según ha afirmado, en "la inmensa mayoría de los centros no es posible solicitar una cita previa para prácticamente ningún trámite con la administración local".

Según ha informado el grupo en una nota, Moya ha comentado que a pesar de que "se pueda considerar que la tramitación digital facilita y simplifica la burocracia", dice, "son muchas la personas que siguen necesitando la guía y atención de un empleado o empleada municipal que garantice el éxito de la tramitación".

Al hilo, ha señalado que los distritos, especialmente en la periferia, se sienten "abandonados" por el equipo de Gobierno, ya que "se están registrando cierres de días o restricciones horarias en servicios de atención ciudadana presencial que dificultan gravemente la realización de trámites básicos".