El PSOE de Córdoba afirma que el Gobierno andaluz del PP "pisotea" el Estatuto con sus "pelotazos sanitarios"

Crespín (centro), durante el reparto informativo que ha realizado, junto a otros cargos públicos socialistas, en el mercadillo de las Setas. - PSOE

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno andaluz del PP, Juanma Moreno, "pisotea" el Estatuto de Autonomía con su gestión de "privatizaciones y pelotazos sanitarios, que están desmantelando la red sanitaria pública en toda la comunidad", de la que ha dicho que "hace aguas por todos lados".

Según ha informado el PSOE en una nota, tras haber participado en una campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública con compañeros de su partido en las inmediaciones del Centro de Salud Castilla del Pino y en el mercadillo de las Setas, Crespín ha asegurado que Moreno "incumple sistemáticamente el artículo 22 del Estatuto de Autonomía" de Andalucía.

Dicho artículo, según ha subrayado Crespín, "garantiza el derecho a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal", y Moreno, "en sólo ocho años, se está encargando de desmantelar y de llevar al cierre porque está primando y potenciando la sanidad privada con recursos públicos".

"Que Moreno se envuelva en la bandera blanca y verde para practicar un andalucismo impostado y de pose ya lo hemos venido viendo en estos últimos ocho años, en los que ha manoseado a su antojo la bandera de Andalucía para intentar manipular la historia y los orígenes de nuestra autonomía, donde, por cierto, el PP nunca estuvo", ha recordado.

Crespín ha añadido que "una muestra del colapso sanitario la tenemos en noticias como las que aparecen hoy en los medios, con la sala de urgencias del Reina Sofía colapsada y los pacientes esperando más de 24 horas".

En el repaso a la situación sanitaria, la dirigente socialista ha cuantificado en "más de 4.600 millones de euros el dinero público desviado a la sanidad privada", y en "dos millones de andaluces y andaluzas los que acabaron 2025 engrosando las listas de espera para ver a un especialista o para entrar en quirófano".

En el caso de Córdoba, según ha lamentado, son "más de 70.000 cordobeses y cordobesas en lista de espera", mientras en "50 de 77 municipios en la provincia siguen sin atención pediátrica", a lo que se suma "el cierre de servicios y especialidades en todos los chares de la provincia, la estructural falta de profesionales, el caos en el servicio de ambulancias, y el intento de fusión laboral en los hospitales del norte".

A juicio de Crespín, el Gobierno andaluz del PP "está destrozando el tejido sanitario público y cargándose los derechos de los ciudadanos a tener acceso a la prevención, tratamiento y curación en igualdad de condiciones", de forma que Moreno está dando "a elegir a los ciudadanos entre una sanidad de primera, con la tarjeta de crédito en la mano, como propone el PP, o una sanidad de consolación, con la tarjeta del SAS, en un sistema que hace aguas por la falta de recursos y de profesionales tras la gestión del PP".

La sanidad, según ha argumentado la secretaria general del PSOE de Córdoba, es el "caballo de batalla que debemos enarbolas las y los progresistas para tumbar al Gobierno de Moreno cuando se produzca la cita electoral", por lo que ha llamado a "hacer un referéndum por la sanidad en las urnas".

"No se nos puede olvidar lo que el PP ha hecho en estos ocho años a la hora de depositar nuestro voto, porque todas y todos tenemos un familiar, un allegado, que ha sufrido en sus carnes el maltrato que Moreno ha provocado en la sanidad pública, sobre todo en el ámbito rural, y que ha hecho levantarse a los ciudadanos en plataformas y mareas blancas", ha comentado.

A juicio de Crespín, "que Andalucía sea la comunidad autónoma donde más han subido los seguros sanitarios privados es gracias a Moreno. Eso tampoco hay que olvidarlo a la hora de ir a votar", a la vez que ha valorado "el programa socialista de María Jesús Montero", asegurando que "priorizará la inversión en sanidad, para sacarla del pozo sin fondo en el que se encuentra sumida".

Así, ha trasladado que "la sanidad pública no se defiende con propaganda ni con medias verdades, se defiende escuchando a los profesionales y garantizando servicios públicos de calidad para todos, vivan donde vivan, como hará María Jesús Montero, también en el ámbito rural, donde Moreno ha ido cerrando consultorios y centros desde que llegó a la Junta".

En el reparto informativo, Crespín ha estado acompañada, entre otros socialistas, por el parlamentario andaluz Antonio Ruiz, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, los concejales Joaquín Dobladez y Ángel Ortiz, y el secretario de Organización del partido en la provincia, Antonio Gallego.