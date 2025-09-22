El PSOE de Córdoba afirma que las políticas de vivienda pública de los socialistas y el PP son como "el día y la noche"

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este lunes que "la gestión en políticas de vivienda pública de PSOE y PP son como el día y la noche, dos modelos contrapuestos, tanto en legislación, como en promoción y ejecución".

De esta forma y según ha informado el PSOE en una nota, "el Gobierno de Pedro Sánchez destaca por la apuesta continua de nuevas herramientas para blindar este derecho y dar respuesta a una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente entre los jóvenes, mientras que los gobiernos del PP legislan para hacer de la vivienda un negocio redondo", y en el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP) o del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), "es la nada absoluta".

Así la política en materia de vivienda pública en estos casos son "una gestión de brazos caídos que, en vez de ayudar, torpedea lo que la Administración central hace, como hemos podido comprobar en el desastroso desarrollo que la Junta de Andalucía ha hecho del Bono de Alquiler Joven, pese a haber sido costeado con fondos estatales".

En una atención a medios en Valdeolleros junto a la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, la líder del PSOE cordobés ha resaltado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes menores de 35 años con una ayuda de casi 30.000 euros al alquiler con opción a compra de vivienda protegida, ayudas para la compra de vivienda en el medio rural de hasta 10.800 euros, y un seguro de impago para dar garantías a los inquilinos.

A su juicio, supone "una muy buena noticia, porque estas nuevas medidas garantizan la protección permanente de los inmuebles para evitar la especulación, por lo que si en el futuro el propietario quiere venderlo, deberá hacerlo a un precio tasado y a una persona que cumpla con los mismos requisitos", ha comentado Crespín, quien ha abundado en que las ayudas para la emancipación en el medio rural beneficiarán a los municipios de 10.000 habitantes o menos, y en que la propuesta del Plan Nacional de Vivienda fija un objetivo de 7.000 millones de euros de inversiones en los próximos cinco años.

Crespín también ha señalado el "impulso a los nuevos planes de vivienda que otorga el Gobierno de España, comprometiéndose a triplicar los fondos a las comunidades autónomas si éstas hacen el mismo esfuerzo presupuestario", lo que contrasta "con la desidia que demuestra el Gobierno de Moreno en Andalucía", al que ha afeado que "rechace medidas como la quita de la deuda o transferencias específicas para impulsar la vivienda protegida".

Es más, "el PP no desarrolla en Andalucía la Ley de Vivienda que promueve el Gobierno de España, que se ha demostrado que funciona en otras comunidades, y la consecuencia es que en Andalucía han subido más los precios de compra y venta de vivienda que en el resto de España".

LEY ANDALUZA

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha criticado a Moreno por "haber tardado siete años en presentar un proyecto de Ley de Vivienda andaluza que saca la vivienda, del derecho de todo ciudadano a tener un techo, a ponerla en el centro del mercado y del negocio".

Ambrosio ha comentado que Córdoba en uno de los territorios donde más ha crecido el precio de la vivienda en alquiler y en compra, y que, precisamente, "ésa es una de la mayores preocupaciones de los jóvenes andaluces, que son los que más tardan en marcharse de casa de sus padres de toda España, y que cuando lo consiguen han de destinar más del 65% de sus ingresos a pagar su casa" y, "pese a ello, está poniendo la vivienda a disposición del mercado, y la Ley Andaluza de Vivienda no va a garantizar el derecho a ella, sino la construcción de viviendas y a que se incremente de manera sustancial el precio de la vivienda protegida".

La parlamentaria socialista ha afeado que la nueva norma andaluza "abra la horquilla de renta de las familias que pueden acceder a una vivienda con ingresos mensuales de entre 4.000 y 6.300 euros, lo que podría hacer que el propio Moreno, con su renta, accediera a una vivienda de protección, además de rebajar a menos de la mitad el tiempo para desclasificarla; si antes era de unos 30 años para venderla a precio de mercado, ahora se puede hacer a los siete, diez o 15".

"Es un negocio redondo, porque con dinero público se van a construir viviendas protegidas que se van a comprar a un precio más caro, a las que accederán familias con rentas altas y que a los siete años se van a poner en el mercado a precio de renta libre", ha concluido Ambrosio.

PISCINA DEL CAMPING

Ya en clave local, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado que Valdeolleros sea "un barrio que envejece muy mal, no sólo por la población, sino por el deterioro de su parque de viviendas, por el continuo cierre de comercios de proximidad y por la falta de equipamientos públicos".

Así, ha reivindicado un plan de rehabilitación de viviendas que, entre otros aspectos, "permita la instalación de ascensores en edificios donde hay vecinos atrapados, bien por edad, bien por enfermedades, así como la declaración de zona tensionada, para poder topar el precio de los alquileres y una actualización de la eficiencia energética de los mismos".

En cuanto a equipamientos, ha puesto el acento en la demanda de una piscina pública, con la "apertura y puesta en uso de la piscina del Camping", además de la "renaturalización de zonas públicas, con sombra y esparcimiento", y la "mejora del centro de mayores del antiguo edificio de Banesto".