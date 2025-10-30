El PSOE de Córdoba califica de "marketing electoral" el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha calificado este jueves de "marketing electoral" al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 aprobado por el Gobierno andaluz del PP, pues, a su juicio, son "unas cuentas fraudulentas y tramposas", que "son más de lo mismo" y que "no solucionan el mayor problema que tiene ahora mismo Andalucía, que es el colapso y el destrozo de la sanidad pública, como punta de lanza del desmantelamiento y privatización de los servicios públicos".

Según ha informado el PSOE en una nota, a las puertas del Centro de Salud Avenida del Aeropuerto, Crespín ha afirmado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y su partido, el PP-A, "presentan un nuevo presupuesto electoralista, que nadie se cree, y que no arregla el problema de la sanidad en Andalucía, el más grave en la historia de la democracia en nuestra comunidad tras la crisis por los fallos y demoras en el programa del cribado del cáncer de mama".

De hecho, la dirigente socialista ha insistido en que quiere "saber cuál es el origen del problema, el alcance del mismo, el número de afectadas o dónde están encontrando a los profesionales que dice Moreno que va a contratar, porque lo cierto es que no puede haber plan de choque cuando no saben siquiera lo que pasó".

Para Crespín, "Moreno, cuando afirma que el presupuesto será histórico, esconde que el 80% de incremento de recursos es por la mayor aportación del Gobierno de España, es decir, por el trabajo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", asegurando la líder del PSOE cordobés que "lo único que se ha mejorado en estos siete años" de Gobierno del PP en Andalucía "ha sido el bolsillo de los empresarios de la sanidad privada, porque Moreno ha saqueado lo público para forrar a sus amigos de la privada".

Además, ha indicado que "ya sabemos que a Moreno no le importan los andaluces, sino Génova y el PP nacional" y, en este punto, ha conminado a Moreno a decir "dónde está el dinero de la sanidad pública andaluza, porque no está en los centros de salud, ni en los hospitales comarcales desmantelados y cada vez con menos servicios médicos, ni en las urgencias saturadas, ni en los más de 60.000 cordobeses en lista de espera para operarse o acudir a un especialista".

Tampoco está el dinero plasmado en los presupuestos de la Junta "en la preocupante carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de Córdoba, ni en el caótico servicio de ambulancias hospitalarias, ni en la fuga de profesionales sanitarios de la provincia para huir de contratos precarios, como sucede con el centenar de enfermeras formados aquí que se van a otras comunidades" cada año.

A juicio de Crespín, "en estos años de gobierno del PP se han desviado más de 1.500 millones de euros a las clínicas privadas, lo que se está investigando en los tribunales con los contratos fraccionados de manera irregular y en adjudicaciones de falsa emergencia, por las que están imputados sus tres gerentes del SAS".

Crespín también ha criticado el proyecto presupuestario de la Junta para 2026 en materia de Dependencia, ya que tenemos "más de 5.000 mayores cordobeses en listas de espera, con casi 600 días de demora y más de 1.000 personas fallecidas en la provincia al año sin valoración ni prestación".

Además, en materia de educación pública, el balance es el de "más de 350 aulas públicas cerradas en Córdoba desde que gobierna el PP y el absoluto abandono al alumnado con necesidades especiales, con la asfixia de plazas públicas en la FP, y con su descarada y desvergonzada apuesta por la universidad privada, a las que regala los grados que niega a nuestras universidades públicas".

"PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha afirmado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 es "una maniobra donde todo es publicidad y propaganda y donde la credibilidad y la confianza decaen, porque los hechos son tozudos".

Así, ha comentado que, "si a los 523 millones de inversión anunciados en la provincia el próximo año le restamos los 100 millones que la Junta debe poner obligatoriamente para la Base Logística del Ejército de Tierra, y que se ha resistido a ponerlos hasta agotar el plazo, en un año electoral", el resultado es que "la cifra de inversión por habitante en Córdoba cae a la menor de toda Andalucía".

Además, ha acusado al presidente andaluz de "mentir y tomar el pelo a los cordobeses, dejando las inversiones prometidas en el cajón", porque, "de los 429 millones comprometidos este año en la provincia de inversiones, la ejecución a 30 de septiembre es del 6%, sólo 27 millones. Por lo tanto, todo lo que nos cuentan es propaganda y mentiras".

Ambrosio ha detallado que, además, la Autovía del Olivar y la Autovía Córdoba-Jaén "han tenido cero kilómetros construidos en siete años de gobierno del PP", y "el engaño se extiende a la falsa promesa del PP de convertir en autovía la A-431, que ya han desestimado y que finalmente se ha quedado en un reasfaltado por tramos. ¿Qué credibilidad tiene un gobierno que no ejecuta y no da respuestas a los problemas de los andaluces?", ha concluido.