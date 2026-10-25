PSOE de Córdoba critica que el alcalde "siga renovando casi mil metros cuadrados de caucho al año en parques infantiles"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado que el Gobierno municipal de José María Bellido "continúe renovando pavimentos de caucho en los parques infantiles de la ciudad sin abrir un debate sobre sus posibles efectos sanitarios y ambientales". Según el contrato municipal de mantenimiento, se contempla la renovación anual de 975 metros cuadrados de este material.

Según ha precisado la formación en uan nota, Dobladez ha señalado que distintas investigaciones científicas han detectado en el caucho reciclado procedente de neumáticos sustancias como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), algunos de ellos cancerígenos, además de plastificantes, metales y otros compuestos químicos.

Aunque la presencia de estas sustancias no demuestra por sí sola que exista un riesgo sanitario en las condiciones concretas de uso de los parques, el concejal ha considerado que estos hallazgos justifican evaluar los materiales empleados y estudiar alternativas antes de seguir apostando por su renovación.

Investigadores y especialistas en salud ambiental han advertido de que el caucho reciclado puede liberar determinadas sustancias químicas y partículas al entorno y han reclamado profundizar en el conocimiento de la exposición infantil a estos compuestos. Estudios publicados en revistas científicas han identificado mezclas de sustancias potencialmente preocupantes en granulados procedentes de neumáticos reciclados.

La investigación ha examinado vías de exposición como el contacto con la piel, la inhalación de compuestos volátiles y la ingestión accidental de partículas. Aunque la magnitud del riesgo depende de la composición del material y de las condiciones de exposición, estos trabajos plantean la necesidad de mantener la vigilancia científica y mejorar la información disponible sobre los productos utilizados en espacios frecuentados por menores.

Al hilo, Dobladez ha insistido en que la preocupación también se ha trasladado al ámbito europeo. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha analizado los riesgos asociados al granulado de caucho reciclado y reconoce la presencia de sustancias "potencialmente preocupantes", aunque ha considerado "muy bajo" el riesgo evaluado en determinados usos. Para el PSOE, esta valoración no debe servir para cerrar el debate, sino para "exigir que las decisiones municipales estén respaldadas por información técnica actualizada y tengan en cuenta tanto la seguridad como el principio de precaución".

La reclamación coincide con la campaña Parques con Salud, de Ecologistas en Acción, que pide sustituir los pavimentos de caucho en zonas infantiles por soluciones más saludables y sostenibles. La organización ha reclamado prestar atención a la composición de estos materiales, sus posibles emisiones, la generación de partículas y su impacto ambiental. También ha defendido que se estudien alternativas que reduzcan la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales "sin comprometer la seguridad de los menores".

"No podemos seguir renovando año tras año casi mil metros cuadrados de caucho sin explicar qué alternativas se han estudiado ni qué criterios se utilizan para elegir los materiales de los parques infantiles", ha afirmado Dobladez. "Estamos hablando de espacios donde juegan nuestros niños, que gatean, se sientan y mantienen un contacto directo con el suelo. La seguridad es fundamental, pero también debemos tener en cuenta la salud, la sostenibilidad y el comportamiento de estos pavimentos ante las altas temperaturas de Córdoba".

Asimismo, el concejal socialista ha añadido que el Ayuntamiento debe superar una visión del mantenimiento centrada exclusivamente en reparar o sustituir superficies deterioradas y avanzar hacia una planificación "que valore el ciclo de vida de los materiales, su composición y su impacto ambiental".

En este sentido, ha reclamado estudiar alternativas naturales o biobasadas, como el corcho u otras soluciones adecuadas para cada instalación, siempre que cumplan las exigencias técnicas de seguridad frente a las caídas, accesibilidad y durabilidad.

"El Ayuntamiento debe explicar por qué sigue apostando por el caucho y qué alternativas ha valorado. No pedimos que se ponga en riesgo la seguridad de los parques, sino que se tengan en cuenta todas las evidencias científicas y las opciones disponibles. Las familias cordobesas merecen espacios infantiles seguros, saludables y sostenibles, y el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar con transparencia y responsabilidad", ha concluido.