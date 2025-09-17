El PSOE de Córdoba critica "la desaparición" de la inversión en el presupuesto del Imgema para 2026

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado este miércoles "la desaparición de las inversiones en el presupuesto del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema)", de modo que ha advertido del "desmantelamiento progresivo de una institución que fue referencia nacional, una vez que se ha constatado que la cuantía del capítulo de inversiones se ha reducido a cero euros, fruto del fracaso en la gestión y ejecución de los proyectos pendientes".

En una rueda de prensa, Dobladez ha informado de que "el consejo rector del Imgema aprobó el lunes, con carácter de propuesta, el presupuesto anual para 2026 donde los ingresos previstos ascienden a 3.955.510,59 euros, frente a los 4.696.416,41 euros de 2025, lo que supone una disminución de ingresos totales de 15,78%".

Para Dobladez, "la reducción del presupuesto implica menos dinero para invertir y gestionar, por tanto, recortes en los servicios que puede ofrecer el Imgema al ciudadano", de manera que "la realidad es que el capítulo VI, el capítulo de inversiones, es de cero euros para 2026".

Así, ha desgranado que "pretenden contar con los remanentes de tesorería que ya supusieron 1,7 millones en la liquidación de 2024, un presupuesto que año tras año son incapaces de ejecutar, y presupuesto del que año tras año devuelven dinero al Consistorio, 500.000 euros en el último".

Según ha apuntado el edil, "en el capítulo I se observa un incremento de los gastos de personal por debajo el IPC previsto que será en torno al 2%, lo que implica que la subida en un capítulo que representa tres millones de euros no llega a 61.000 euros".

"En el capítulo II, gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se propone un importe total de 707.220,60 euros, y el propio informe de Intervención advierte de que dicha cantidad resulta muy ajustada para afrontar los gastos corrientes para el próximo ejercicio, si tenemos en cuenta las amplias instalaciones no sólo de los edificios administrativos, invernaderos, molinos, sala de exposiciones, Ciudad de los Niños, Aula Naturaleza de la Asomadilla y huertos urbanos que componen el Imgema, que sufren las inclemencias del tiempo y de la actividad de los visitantes", ha citado.

Así, ha comentado que "aumentan los gastos corrientes de agua, energía eléctrica, limpieza diaria, repuestos de maquinarias de jardinería, rotura de vallas, reposición de plantas, etiquetas/carteles explicativos, entre otros". Por tanto, Dobladez ha indicado que "año tras año se producen modificaciones de crédito para poder dotar al capítulo II de créditos necesarios".

TASAS E INVERSIONES

Igualmente, ha indicado que "en el capítulo III, de Tasas y otros Ingresos, hacen una previsión de ingresos de 150.000 euros en la Ciudad de los Niños, aunque los tornos que contabilizarán las visitas aún no están operativos, mientras que en el capítulo VI lo que observamos es demoledor, ya que la cuantía se reduce a cero por los remanentes de proyectos sin ejecutar". A su juicio, "eso sólo tiene una definición, fracaso".

"Entre los ejemplos de inversiones comprometidas en 2025 que no se han acometido, muchas de ellas arrastradas durante años", Dobladez ha mencionado "la reforma del Aula de la Naturaleza Asomadilla (275.000 euros); los Aseos Huertos Miralbaida (20.000 euros) o en Huertos de Levante (44.000 euros); el invernadero de Caudex para la colección donada (95.000 euros); los invernaderos de plantas americanas (85.000 euros); los tornos de la Ciudad de los Niños y Jardín Botánico (146.000 euros); la renovación de viveros (85.000 euros), y la recreación virtual de la sala de molienda del Molino de Martos (20.000 euros)".

"Saben que desde el PSOE siempre hemos defendido que el Real Jardín Botánico puede llegar a ser, como lo es en otras ciudades, una seña de identidad local que contribuya a un nuevo urbanismo y un actor en la creación del paisaje urbano, pero nada de esto tiene que ver con la falta de visión y la incapacidad de gestión del gobierno local del PP", ha zanjado Dobladez, quien ha confirmado el voto en contra del Grupo Socialista a este proyecto de presupuesto.

