El PSOE de Córdoba critica el estado "en ruinas" de la antigua academia de la calle Ambrosio de Morales

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado que el Gobierno local del PP siga "manteniendo en ruinas después de 6 años y medio de gestión" el edificio histórico que albergaba la antigua Real Academia en la calle Ambrosio de Morales, un tiempo en el que ha habido "una clara desidia política por este patrimonio" y además se han "cometido errores en la primera salida a licitación de la obra" por la "mala estimación del presupuesto", lo cual ha provocado que "ninguna empresa quisiera presentar proyecto".

Según ha detallado la formación en una nota, el PSOE ha solicitado una nueva convocatoria que se ajuste a los precios del mercado "para que no quede desierta" al tratarse de un edificio de propiedad municipal, y a "revertir el deplorable estado en que se encuentra el inmueble".

Al hilo, la edil ha valorado como "impresionante" el olor que desprende el edificio y, además, al no estar cerrado totalmente, ha indicado que se percibe entre las ventanas "la existencia de plagas de animales que están aumentado su deterioro".

Tal y como ha notificado la formación, el edificio se encuentra entre el Catálogo de Bienes Protegidos del conjunto histórico de Córdoba y se trata de un inmueble de "gran valor histórico que fue construido en el siglo XV en estilo mudéjar". En el siglo XVI fue sede del Ayuntamiento de Córdoba, por lo que conserva elementos renacentistas. Después de ser hostal y oficina bancaria, fue por último sede de la Real Academia de Córdoba.

En relación, Bernal ha enfatizado que por estar ubicado en el centro histórico, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, está sujeto a una normativa "que el Gobierno local del PP no cumple, ni siquiera con los edificios que son de su propiedad".

Así, ha trasladado "las molestias que los vecinos padecen por los olores y la acción aledaña de las plagas", así como las de todos los que usan esa vía para transitar, "incluidos los turistas que toman esa calle para ir del Templo Romano al Museo Arqueológico". Igualmente, la formación ha indicado que el edificio da paso, además, a dos espacios culturales como son el Teatro Cómico y la Fundación Antonio Gala "que en su misma calle afean la presencia de estos espacios destacados".

Por su parte, Bernal ha declarado que desde su formación piensan "que es una negligencia del PP consentir que este edificio siga en este estado después de seis años de mandatos".