PSOE de Córdoba critica que "la falta de personal en Servicios Sociales incrementa año a año remanentes no ejecutados"

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este viernes que "la falta de personal en Servicios Sociales hace que cada año se incrementen los remanentes en este departamento municipal por programas y ayudas no ejecutados, lo que implica que no se atiende a todos los cordobeses que lo necesitan".

En una rueda de prensa, Moya ha dicho que "no se cumple con los estándares del Colegio General de Trabajo Social de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, como sucede en Sureste, que con 27.023 habitantes debería tener nueve trabajadores sociales y no cuatro; o en Distrito Sur, que con 34.928 habitantes debería tener once y no siete, que es el que más trabajadoras tiene".

"Ya sabemos que desde la reducción drástica de personal que supuso limitar la tasa de reposición en la administración por parte del PP, la flexibilización de la regla para recuperar trabajadores municipales aumentándola hasta el 120%, no llega a recuperar las plantillas, pero es que tenemos un Consistorio que no cubre las bajas laborales de larga duración, ni siquiera las bajas maternales", ha reprochado la edil, para quien "no es admisible que la delegada diga que hay más trabajadoras sociales que nunca si no cubre las bajas de larga duración o incluso las que están programadas, como una de maternidad".

En este sentido, ha aseverado que "el ejemplo de que el Ayuntamiento no tiene el personal suficiente para gestionar los Servicios Sociales de manera eficiente es que cada año queda un remanente de presupuesto por ejecutar de las ayudas económico familiares", de modo que "en el año 2024 dejaron de ejecutarse 478.315 euros, dinero que podría haber ayudado a muchas familias con menores a su cargo, y en 2023 fueron más de 400.000 euros y en 2022 más de 600.000 euros".

Para Moya, "la partida presupuestaria de ayudas económico familiares lleva años que no se ejecuta más allá del 50%, unas veces algo más, otras veces algo menos, pero en torno a ese dato".

NUEVA PLATAFORMA

Asimismo, la concejal ha informado de que "la implantación de la nueva plataforma del Consistorio ha originado en Servicios Sociales caos y enfado, porque se traslada que las incidencias o 'problemillas' que pueda haber es porque los trabajadores tienen que adaptarse al programa".

Así, la edil ha defendido que "nadie les ha explicado cómo trabajar con la nueva plataforma, la formación genérica que les dieron a todos los servicios no sirve para nada" y que "trabajan a base de ensayo y error, comunicándose como un logro maravilloso de unos despachos a otros el encontrar la pestaña necesaria para completar un procedimiento, ya que no pueden firmar los documentos e informes".

Según ha detallado la socialista, "la delegada de Transformación digital habla de 'flecos y problemillas' por ser una plataforma procedimental, es decir, según se van cumplimentando los datos necesarios y confirmando pantallas se pasa a la siguiente", pero ha advertido de que "si el paso siguiente en el procedimiento administrativo no está contemplado en la plataforma, el expediente se paraliza, hay que poner una incidencia a informática y esperar a que lo arreglen".

Por ello, la edil ha requerido en qué delegaciones se han realizado las pruebas piloto y durante cuánto tiempo, y ha opinado que "esta plataforma se debería haber probado en un entorno cerrado durante meses, chequeando que todos los posibles expedientes en la distintas delegaciones se podían realizar".

"Todo esto se suma a las muchas dificultades con las que se trabaja en Servicios Sociales, por lo que la implantación de esta nueva plataforma de una manera tan bestia y tan burda, sólo viene a dar problemas y no a dar soluciones", ha dicho Moya, quien ha rematado que "esta implantación improvisada y con prisas, sin probarla lo suficiente, es una falta de respeto al trabajo de empleados municipales, una auténtica irresponsabilidad que después de la inacción de cinco años ahora esté el Ayuntamiento paralizado".