PSOE de Córdoba culpa a Juanma Moreno de "asfixiar" y "minimizar" el campo andaluz en los Presupuestos 2026

Parlamentaria andaluza socialista de Córdoba y secretaria federal del PSOE de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Romero. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza socialista de Córdoba y secretaria federal del PSOE de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Romero, ha culpado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "asfixiar y minimizar el campo andaluz en los Presupuestos andaluces para 2026".

Según ha detallado el PSOE de Córdoba en una nota, Romero ha afeado al Gobierno andaluz que "mientras las cuentas crecen con el presupuesto más abultado de la historia, la agricultura adelgaza y el campo andaluz desaparece".

Por otro lado, ha hecho referencia al incumplimiento con el sector de una quincena de compromisos electorales que el PP lanzó en campaña y que mantiene sin ejecutar.

Así, la parlamentaria ha indicado que "mientras aumentan partidas de propaganda, publicidad y altos cargos, los pilares productivos y territoriales andaluces pierden peso, recursos y presencia en la política pública". Y, ha subrayado que "tras varias legislaturas de Moreno Bonilla la realidad es incontestable ya que el presupuesto propio destinado al sector agrario disminuye desde 2019, lo que demuestra que no es una prioridad para su Gobierno".

En este sentido, Romero ha puesto de relieve "las consecuencias en el preocupante dato de la ocupación agrícola, que ha caído del 8,2% en 2019 al 6,9% actual".

Asimismo, la secretaria federal ha reprochado que "los Presupuestos para 2026 repiten los errores de todos los anteriores como, el mínimo peso del sector agrario; ayudas insuficientes y mal diseñadas; modernización de explotaciones; falta de inversión en desarrollo rural e innovación".

La socialista también ha apuntado a una quincena de incumplimientos del programa electoral del PP y otros compromisos de legislatura que Moreno Bonilla acumula sin ejecutar como el Plan Estratégico de la Viña, el apoyo sanitario real a ganaderos y ADSG o el Plan Andaluz del Castañar, entre otros.

En este sentido, el PSOE ha subrayado que "completan el catálogo de agravios al sector primario derivado de la ineficaz y deficiente gestión del Gobierno andaluz; la gestión deficiente de sanidad animal y crisis fitosanitarias como la lengua azul; la gripe aviar; los problemas en pesca y gestión del litoral con la expansión del alga asiática; y los retrasos en ayudas a pescadores y cofradías, entre otros.

En definitiva, para Romero "este proyecto de presupuestos no responde a las necesidades reales del campo andaluz, ni impulsa un modelo moderno, justo y sostenible, sino que perpetúa carencias históricas y renuncia a transformar el sector agrario más potente de España".

Por tanto, "el PP condena al campo a un segundo plano pese a que aquí no falta dinero, lo que falta es capacidad y voluntad", ha concluido la parlamentaria.