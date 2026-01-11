PSOE de Córdoba defiende las políticas del Gobierno para "proteger a más de 37.000 hogares frente al coste energético"

Diputado del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha defendido las políticas del Gobierno de España para proteger a las familias más vulnerables frente al coste de la energía, subrayando su impacto directo en la provincia de Córdoba, donde más de 37.000 hogares cuentan con el respaldo del Bono Social Eléctrico.

Mayoral ha señalado que esta protección "no es retórica, sino una acción concreta del Gobierno, que ha decidido mantener y prorrogar las medidas de apoyo para que las familias no pierdan los descuentos ni la garantía de suministro", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

"Mientras la derecha mira para otro lado, el Gobierno protege. En Córdoba hablamos de más de 37.000 hogares, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad severa. Esta protección existe porque hay decisiones políticas que se toman pensando en la gente", ha afirmado.

El diputado socialista ha destacado que la continuidad de estas medidas garantiza que los hogares más vulnerables seguirán contando con descuentos reforzados en la factura eléctrica y con protección frente a cortes de suministro, aportando estabilidad y seguridad a miles de familias.

En el conjunto de Andalucía, más de 348.000 hogares están cubiertos por el Bono Social, un dato que, según Mayoral, evidencia que "cuando se gobierna con sensibilidad social, se actúa para proteger a la mayoría".

"Aquí se ve con claridad la diferencia entre modelos: uno que protege y otro que recorta o cuestiona estas ayudas. La energía no puede ser un privilegio reservado a unos pocos", ha subrayado.

Mayoral ha concluido asegurando que el PSOE seguirá defendiendo este modelo de protección social "frente a quienes prefieren mirar hacia otro lado cuando llegan las decisiones importantes".

"En Córdoba tenemos claro de qué lado estamos: del lado de las familias y de un Gobierno que no abandona a nadie", ha añadido.