El PSOE de Córdoba defiende el proyecto de Ley PARA "blindar la bajada de ratio" en las aulas de Andalucía

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha defendido este martes el proyecto de Ley registrado por los socialistas en el Parlamento de Andalucía para "blindar por ley la bajada de la ratio del alumnado por aula, un compromiso que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, considera una prioridad de gobierno cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía, frente a la desastrosa gestión que el PP está haciendo de la educación pública, que sólo este curso y en Córdoba tiene aulas sobredimensionadas en una treintena de centros".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, que ha visitado Priego de Córdoba junto al secretario general de su partidod en dicho municipio, Juan Antonio Almendros, ha destacado, a las puertas del Colegio Cristóbal Luque Onieva, el "compromiso socialista para avanzar más en la enseñanza pública y de calidad en Andalucía, y que sea inclusiva por ley, a través de cinco líneas estratégicas".

Estas son "aprovechar la bajada de la natalidad como una oportunidad para reducir la ratio de alumnado en las clases andaluzas, aprovechar el mayor presupuesto disponible en la comunidad para aumentar el profesorado con 13.000 docentes más, blindar por ley que haya aulas inclusivas de verdad, con derechos para los niños y niñas con necesidades especiales y los profesionales especialistas que los atienden; prestar una atención diferenciada a las zonas rurales para preservar la educación pública, y simplificar las tareas administrativas asumidas por el personal docente, que se queja de que dedica más tiempo a rellenar formularios e informes que a enseñar".

En este sentido, Crespín ha lamentado que Córdoba "tiene ratios de alumnado por aula muy superiores a la media estatal, con cifras que superan en Primaria los 25 alumnos por aula y en Secundaria los 30", frente a las cuales los socialistas proponen "ratios máximas obligatorias de 18 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 23 en Secundaria, y 27 en Bachillerato, con 15 en aulas con necesidades educativas especiales (Acnee)".

Junto a ello, Crespín ha criticado el "ataque sin precedentes" del presidente del Gobierno andaluz del PP, Juanma Moreno, "a la educación pública en nuestra provincia", que "se traduce en alrededor de 350 aulas públicas cerradas desde que es presidente, 50 de ellas en el curso que acaba de comenzar", cuando, además, "es justo todo lo contrario de lo que ocurre en la educación concertada".

De hecho, según ha afirmado, "tenemos ejemplos sangrantes de cerrojazo de colegios públicos completos, como hizo este curso con dos colegios, el Churruca y el Duque de Rivas, en uno de los barrios más necesitados de la capital, Palmeras, o el cierre de la FP a distancia en la provincia, que ha dejado en Córdoba a docentes y alumnos en la calle".

Para Crespín, "estamos ante una privatización progresiva y encubierta por parte del Gobierno de Moreno, paralela a la que está haciendo en sanidad, por lo que llamamos a los cordobeses a sopesar en las próximas elecciones autonómicas qué quieren para sus hijos, una educación pública de calidad como inversión de futuro, que ponga a Andalucía a la vanguardia, que es el modelo socialista que pondrá en marcha María Jesús Montero, o más recortes y cierre de aulas, y menos profesores en la pública en beneficio de la privada, que es lo que lleva haciendo Moreno estos siete años de gobierno".

DEFICIENCIAS EN PRIEGO

Por su parte, el secretario general del PSOE de Priego de Córdoba, Juan Antonio Almendros, ha expuesto la "situación de abandono" que viven los colegios y centros educativos del municipio, "con obras presupuestadas por la Junta de Andalucía desde hace años que no se han ejecutado, como por ejemplo los 2,3 millones para la construcción de un nuevo edificio en el CEIP Cristóbal Luque Onieva y otros 180.000 euros para actuaciones en el CEIP Ángel Carrillo".

El dirigente socialista ha alertado de "deficiencias graves sin resolver en el Cristóbal Luque Onieva, como estructuras oxidadas, humedades y riesgo de accidentes, mientras que en el CEIP Camacho Melendo falta conserje y hay problemas de limpieza, de accesibilidad y semáforos apagados en la entrada de escolares".

Otros fallos detectados por el PSOE de Priego de Córdoba aluden a "desperfectos en el Centro de Adultos Medina Bahiga, como la fachada deteriorada, ventanas rotas, sin calefacción ni aire acondicionado, y con cableado eléctrico peligroso, o los colegios rurales en Las Navas, Zamoranos y Las Lagunillas, que presentan patios y pistas sin arreglar, y techos sin impermeabilizar".