El PSOE de Córdoba destaca los "42,5 millones que el Gobierno ha movilizado" para Los Pedroches por las borrascas

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado este miércoles los "42,5 millones de euros que el Gobierno de España ha movilizado para la comarca de Los Pedroches, con el objetivo de compensar y reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas registrado el pasado mes de febrero".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha calificado esta respuesta del Gobierno central como "histórica, por su volumen económico y por la rapidez con la que las ayudas están llegando a agricultores, ganaderos y ayuntamientos".

Frente a ello, ha reprochado al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "que trate de ocultar el contingente de ayudas librado por el Gobierno de Pedro Sánchez para el campo cordobés", así como su "racanería en subvenciones y aportaciones propias del Gobierno andaluz".

Así, ha insistido en que "estamos ante una respuesta sin precedentes del Gobierno de España, que ha actuado con diligencia para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes peor lo han pasado. Son recursos que ya están en las cuentas de agricultores, ganaderos y ayuntamientos y que demuestran el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el mundo rural y con Córdoba".

Crespín ha explicado que 28,3 millones de euros ya han sido abonados a 2.149 agricultores y ganaderos de Los Pedroches que comunicaron daños en sus explotaciones, mientras que otros 14,1 millones de euros se destinan a los municipios de la comarca para reparar caminos, infraestructuras, vías públicas y equipamientos afectados por los temporales.

La dirigente socialista ha destacado que municipios como Villanueva de Córdoba y Hinojosa del Duque han superado los cuatro millones de euros en ayudas directas para sus agricultores y ganaderos, mientras que Pozoblanco y Belalcázar han recibido más de tres millones de euros cada uno.

Respecto a las inversiones destinadas a los ayuntamientos, Crespín ha resaltado las cuantías asignadas a Cardeña, con 3,7 millones de euros; Añora, con 3,3 millones; Villafranca de Córdoba, con 2,2 millones, y Belalcázar, con 1,8 millones, para recuperar infraestructuras dañadas por las lluvias y prevenir nuevos episodios de deterioro.

Por contra, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha lamentado el "silencio absoluto" de Moreno "respecto al esfuerzo económico que está realizando el Gobierno de España para apoyar al sector agrario cordobés", añadiendo que Moreno "está jugando al despiste con su investidura y tratando de ocultar deliberadamente que el Gobierno de España ha destinado ya más de 200 millones de euros al campo cordobés para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas".

"Esa es la verdadera respuesta extraordinaria --ha subrayaddo-- que están recibiendo nuestros agricultores y ganaderos, mientras que la Junta de Andalcía permanece poco menos que desaparecida".

Según ha recordado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado ya 196,6 millones de euros a 17.560 agricultores y ganaderos cordobeses, incluidos en el primer listado de beneficiarios, dentro de un programa extraordinario que alcanza ya a 91.800 productores andaluces, con cerca de 970 millones de euros distribuidos en ayudas directas exentas de tributación.

Crespín ha destacado que estas ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por explotación, permitiendo mantener la actividad de miles de explotaciones gravemente afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos.

"El Gobierno de España ha demostrado que, cuando hay una emergencia, responde con rapidez y con recursos. Son ayudas directas, extraordinarias, libres de impuestos y que ya están llegando a los bolsillos de quienes las necesitan para seguir produciendo y generando empleo en nuestros pueblos", ha señalado.

A esto hay que sumar que "aún están en tramitación un segundo y un tercer listado de beneficiarios". En el caso de Córdoba, "el próximo pago supone algo más de ocho millones de euros adicionales, dentro de un nuevo paquete de 223 millones de euros para Andalucía, por lo que la cifra definitiva de ayudas seguirá incrementándose en las próximas semanas".

La dirigente socialista ha resaltado, igualmente, la respuesta del Gobierno de España hacia los ayuntamientos afectados por las borrascas. En la provincia de Córdoba, el Ejecutivo central ha destinado cerca de 72 millones de euros para reparar infraestructuras municipales, caminos rurales, instalaciones y servicios públicos dañados durante los temporales.

Estas subvenciones "cubren el 100% de los costes de las actuaciones, se han tramitado en apenas tres meses y benefician inicialmente a 56 entidades locales cordobesas, que dispondrán de un plazo de 36 meses para ejecutar las obras".

"Frente a la respuesta inmediata y contundente del Gobierno de España, la Junta de Andalucía ha vuelto a quedarse muy lejos de las necesidades del territorio. Sus ayudas han sido claramente insuficientes, tanto para el campo, como para los municipios afectados", ha concluido Crespín, quien ha insistido en que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar con hechos, y no con palabras, su compromiso con Córdoba, con Los Pedroches y con el conjunto del mundo rural andaluz".