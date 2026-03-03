El PSOE de Córdoba destaca la "rápida" respuesta del Gobierno de España al temporal con medidas por 7.000 millones

Rafi Crespín atiende a los medios, junto a Ana López (izda.), en la barriada periférica de Alcolea. - PSOE

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este martes la "rápida y contundente" respuesta del Gobierno de España a los daños causados por el temporal "con el decreto que incluye medidas" por más de 7.000 millones de euros, "incluyendo ayudas directas de 150 euros por persona al día para los afectados, entre ellos el más de un centenar de personas que tuvieron que abandonar sus viviendas en las barriadas cordobesas de Alcolea y Villarrubia, como consecuencia de la crecida de varios arroyos con el tren de borrascas".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha urgido al Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, a actuar "con la misma celeridad y eficacia, para no tener a los afectados, agricultores, ganaderos o empresarios, esperando hasta junio para optar a las ayudas activadas por Andalucía".

Junto a la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE, Ana López, y el concejal socialista en la capital Joaquín Dobladez, la líder del partido en la provincia se ha referido a los desalojos y daños producidos el mes pasado en zonas, como Montón de la Tierra, en Alcolea, y el Veredón de los Frailes, en Villarrubia, "que elevaron a más de un millar el número de personas evacuadas en la capital cordobesa por el paso del temporal, y a quienes el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero están dando respuesta, en tiempo y forma desde el Gobierno, en un plazo récord y sin perder el tiempo".

A este respecto, Crespín ha asegurado que los socialistas han "tenido la oportunidad de escuchar a los vecinos y vecinas en una de las zonas periféricas más afectadas, junto con Villarrubia, y tenemos la obligación de poner a disposición de los damnificados las ayudas de las administraciones lo antes posible".

Crespín ha recordado que, "tras la aprobación y puesta en carga del decreto estatal, con 7.000 millones de euros en medidas concretas para afrontar los daños del temporal en Andalucía, las personas y entidades afectadas empezarán a tener las ayudas estatales en sus manos en cuestión de días", por lo que ha pedido "la misma eficacia y rapidez al Gobierno de Moreno, que se ha limitado a anunciar que movilizará 1.700 millones de euros de la Junta para ayudas que no se podrán solicitar hasta como pronto abril".

"Es urgente que Moreno --ha proseguido-- imprima dinamismo a esta tarea y no rechace la mano tendida del PSOE andaluz para modificar y aprobar lo que sea necesario con celeridad y sin dejar a nadie atrás", y ha pedido al presidente andaluz "la misma prisa para ayudar a los afectados por el temporal que la que él tiene para salir en fotos".

En este punto, ha exigido más compromisos por parte de la Junta, "y mucho más rápidos", y ha reprochado la expresión de "ayudas a granel" utilizada inicialmente por Moreno para calificar los recursos del Gobierno central, por valor de 7.000 euros, destinados a paliar los daños por las inundaciones", y ha insistido en que "las personas que han sufrido daños en sus casas, los agricultores, ganaderos y empresas que han visto perder su esfuerzo por el tren de borrascas, no pueden esperar a que la Junta empiece a mover ficha con sus recursos en mayo o junio".

Crespín ha apremiado también a los gobiernos del PP en la Diputación y en el Ayuntamiento de Córdoba a "seguir el ejemplo de diligencia y celeridad" con las ayudas que ha demostrado el Gobierno de España. Así, ha pedido al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que "el plan urgente de reparación de daños aprobado en la Diputación por valor de 1,1 millones de euros llegue cuanto antes a los ayuntamientos de los municipios con daños".

Junto a ello, la también diputada nacional del PSOE por Córdoba, ha instado al gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, que encabeza José María Bellido (PP), a "aprovechar los 7.000 millones en ayudas del Gobierno de España para reconstruir desperfectos y también para prevenir futuras inundaciones".

En el caso de las entidades locales, según ha precisado Crespín, "estas líneas de ayudas estatales permiten cubrir hasta el 50% del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, lo que sería determinante en la ejecución del proyecto de desvío de arroyos hacia los sistemas de La Palomera y Los Pedroches, una actuación estratégica para reducir el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y periurbanas".

OFICINAS PARA AYUDAS ABIERTAS

Por su parte, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE, Ana López, ha recalcado que "ante situaciones extraordinarias se han tomado medidas extraordinarias, como es el decreto Ley de los 7.000 millones en ayudas, que se ha sacado en tiempo récord, y ya están abiertas las oficinas para tramitar las ayudas, en el caso de Córdoba una que se ha abierto en la Subdelegación y dos más en la provincia", en los municipios de Palma del Río y Pozoblanco.

López ha agregado que las oficinas de Correos de toda la provincia también ayudarán en prestar información y recepcionar solicitudes. "Hemos comenzado por las ayudas por el desalojo de hasta 150 euros por persona y día, dado que ha habido 1.700 personas desalojadas en la provincia, y por los daños en domicilios, que pueden ir desde 2.500 a 60.000 euros", mientras "se sigue trabajando con las corporaciones locales, a las que van destinadas 2.000 millones para paliar daños en infraestructuras y mejorar las de carácter hidráulico, y otros 2.800 millones para agricultores y ganaderos".

"La orden que tenemos desde el Gobierno de España es hacerlo con rapidez para que los afectados cobren sus ayudas lo antes posible", ha concluido Ana López, quien ha precisado que en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba "hay un equipo de siete personas dedicado enteramente a ello y que a día de ayer ya había recogido 150 solicitudes".