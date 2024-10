El PSOE de Córdoba exige un "incremento" de la plantilla de Aucorsa "en proporción al crecimiento de la ciudad"

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha exigido al Ayuntamiento de la ciudad que "incremente" la plantilla de la empresa municipal de autobuses Aucorsa "en proporción a lo que Córdoba crece en las barriadas y en usuarios, con más líneas de autobús y paradas".

"Si la ciudad crece en la red de transporte público, no basta con comprar autobuses nuevos para reponer los viejos, sino que hace falta aumentar el número total de vehículos para dar cobertura a nuevas zonas y, en consecuencia, incrementar también el número total de conductores de Aucorsa porque, si no, es imposible dar un buen servicio", ha explicado la edil en nota.

En la actualidad, el Gobierno municipal ha anunciado la compra de autobuses nuevos, lo que desde el PSOE se achaca a un "intento de corregir el error cometido en los últimos cinco años" en los que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha dejado que "la flota envejezca de tal manera que prácticamente la mitad de los autobuses van a diesel y hay autobuses con más de 20 años".

"Córdoba crece, pero no aumenta el número de trabajadores de Aucorsa y no se compran más autobuses que los de reposición", ha criticado la capitular. Este facto, ha provocado que "las líneas estén estresadas, tarden más en llegar los autobuses a cada parada, no se llegue bien a todos los barrios, en ocasiones el autobús no puede subir más pasajeros porque va lleno, y los conductores están sobrecargados de horas de trabajo", ha reprochado Bernal.

En este sentido, ha agregado que Aucorsa tiene "evidencias" por los datos mensuales de cómo ha subido "notablemente" el número de usuarios en Córdoba. "Esta subida de uso del autobús como transporte público se debe a que el precio del billete se ha reducido por la subvención del Gobierno de España y del Ayuntamiento", ha aclarado.

Al hilo de lo anterior, Bernal se ha preguntado que "si han subido notablemente los usuarios, ¿cómo no ha subido proporcionalmente el número de conductores y el número de autobuses?". "Desde el PSOE creemos que la pregunta sí tiene respuesta: bajando la calidad del servicio y estresando a sus trabajadores", ha contestado la socialista.