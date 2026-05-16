El PSOE de Córdoba insta al PP a activar el plan de climatización de colegios prometido en 2025

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha instado al Gobierno local de Bellido a poner en marcha el plan de climatización de colegios de la capital prometido en diciembre de 2025. La edil ha enmarcado que durante los tres años que cumple esta legislatura del PP en el Ayuntamiento, "han sido numerosas las ocasiones en las que el PSOE ha pedido que se acelere el mantenimiento necesario en las infraestructuras de los centros educativos".

Así, ha espetado que los Ayuntamientos de toda Andalucía tienen la obligación de mantener y reparar todas las necesidades que surjan en los colegios en materia de infraestructura, y que en la ciudad de Córdoba, "después de siete años de mandato del PP en el Consistorio, los colegios siguen sin tener una situación de infraestructura bien mantenida para el uso de la comunidad educativa", tal y como ha subrayado el partido en una nota de prensa.

"El PP ha prometido sombra en los colegios, muy necesaria por la subida de las temperaturas en Córdoba; también ha prometido el Plan 'Renueva tu Cole', en el que se han realizado planes de mantenimiento en algunos centros, pero no en todos los necesarios; también ha prometido coordinado con la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla un plan de climatización de los centros, pero todas las promesas están a medio cumplir y en algunos centros no se ha iniciado ninguna", ha informado Bernal.

En el pasado Pleno del jueves 14 de mayo, el PSOE ha reclamado el inicio del Plan de Climatización prometido por la Junta de Andalucía en diciembre de 2025, "porque por ahora no se ha hecho nada y se acercan los meses de altas temperaturas".

Esta semana, ha indicado, el sindicato Ustea ha criticado en prensa "cómo siguen muchos centros de la capital con graves problemas de goteras, lo que pone de manifiesto una vez más la realidad del mantenimiento que hace el PP de los colegios públicos".

Además, los colegios también tienen usos en verano, como ser sede de las escuelas de verano o de opositores, los cuales pasan en algunos casos una verdadera calamidad por las altas temperaturas que se sufren.

"Desde el PSOE instamos al Gobierno del PP a cumplir con su responsabilidad que es el mantenimiento de los colegios públicos y a hacerlo en tiempo y forma por el bien de todas las comunidades educativas de nuestra ciudad", ha concluido.