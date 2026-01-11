El PSOE de Córdoba lamenta que comience el 2026 sin conocer el plan de inversiones anual para el Imgema

El concejal socialista del Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Córdoba ha lamentado que comience 2026 sin conocer el plan de inversiones anual para el Imgema, enmarcando que ante la falta de ejecución en años anteriores, el gobierno municipal dejó a cero la partida de inversiones de este organismo en los presupuestos municipales, con la intención de usar los remanentes.

En este sentido, el concejal socialista Joaquín Dobladez ha puesto como ejemplo el incumplimiento de la apertura del invernadero americano para las pasadas navidades, tal y como se comprometieron en la respuesta ante una pregunta formulada en el pleno municipal, según ha señalado el partido en una nota de prensa.

El representante socialista ha criticado que solicitó en el último consejo rector que se hiciese llegar el plan de inversiones anual a todos los consejeros, "un documento básico para conocer la planificación de las inversiones y que desconocemos a pesar de encontramos ya en 2026".

Dobladez ha considerado que estamos asistiendo al "desmantelamiento progresivo de una institución que fue referencia nacional" una vez que se ha constatado que la cuantía del capítulo de inversiones se ha reducido a cero euros, "fruto del fracaso en la gestión y ejecución de los proyectos pendientes".

Además, se ha reducido el presupuesto global de este instituto, pasando de 4.696.416 euros en 2025 a 3.955.510 euros en 2026 , lo que supone una disminución de ingresos de 15,78%. Un instituto municipal que engloba a el Real Jardín Botánico de Córdoba, la Ciudad de los niños, y los Huertos Urbanos Comunitarios.

El concejal socialista ha añadido que "hemos asistido al incumplimiento sistemático de las inversiones aprobadas en 2024 y 2025. Al eliminar la partida en el presupuesto de 2026 tenemos una dependencia de los remanentes, y la falta de fondos propios nuevos, obliga a depender de saldos de ejercicios cerrados para el mantenimiento básico".

Todo esto evidencia "la inexistencia de visión estratégica y la falta de un plan que posicione al Jardín Botánico como una institución prioritaria en la ciudad y un actor fundamental en la lucha contra el cambio climático en 2026" ha señalado el edil.

Como ejemplo ha señalado que ante la pregunta formulada en el pleno municipal del pasado mes de noviembre sobre cuándo se va a volvería a abrir al público el invernadero americano del Real Jardín Botánico de Córdoba, la respuesta fue que "el cierre del invernadero americano está motivado por los daños sufridos en las cristaleras del techo en los últimos episodios de vendaval. Se ha procedido a contratar las plataformas necesarias y a los herreros y materiales para su rápida reparación. El plazo que se estima es de 40 días aproximadamente, por lo que la previsión es de abrirlo para la próxima Navidad". Otro incumplimiento más que en opinión de Dobladez "ya es habitual en todo lo que tiene que ver con las inversiones en el Real Jardín Botánico de Córdoba".

Dobladez ha señalado que "el Imgema debe cerrar una etapa nefasta protagonizada por la anterior gerencia y debe establecer un rumbo nuevo del que todavía no hemos observado avances significativos".