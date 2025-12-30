PSOE de Córdoba llama a los vecinos de Poniente y Turruñuelos a exigir la puesta en uso de recogida neumática de basura

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE - Archivo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha hecho este martes un llamamiento a los vecinos de Poniente y Turruñuelos, que pagaron un mayor coste por sus viviendas al incluir las instalaciones para la recogida neumática de basura, a que "tras las sucesivas sentencias que les impiden recuperar su dinero, por lo menos se le obligue al Consistorio a ponerlas en uso".

Según ha expuesto Hurtado en una nota, "los vecinos han sido doblemente engañados: primero porque pagaron las instalaciones de un servicio que nunca se puso en marcha, y posteriormente haciéndoles creer que podían recuperar su dinero con demandas judiciales al Ayuntamiento".

"Al final estos vecinos han pagado unas instalaciones que no se utilizan y unas costas judiciales por denunciar al Consistorio", ha esgrimido el edil, quien, "después de las sucesivas sentencias denegatorias de la compensación económica a los vecinos, sólo cabe su puesta en uso, para lo que es necesario que el Ayuntamiento aborde la construcción de las centrales de recogida y tratamiento que, al no haberse llevado a cabo, han impedido la puesta en marcha de la recogida neumática de basura".

El socialista ha insistido en que "debe ser el propio Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y no Sadeco, el que construya estas instalaciones necesarias para la puesta en uso de la recogida neumática de basura en estas barriadas que cuentan con las instalaciones de tuberías necesarias". "Con posterioridad, debiese ser Sadeco quien gestionase el servicio con las nuevas instalaciones", ha apostillado.

La recogida neumática de basura es, a juicio de Hurtado, "un importante avance para la calidad de vida de las nuevas áreas residenciales, y en la que Córdoba ha sido pionera en su implantación pese a llevar más de 20 años en un laberinto judicial por falta de capacidad de gestión de un servicio tan innovador que funciona eficazmente en otras ciudades de España".

Para el portavoz, "las sentencias que rechazan la compensación económica a los vecinos deben ser un aliciente decisivo para la puesta en marcha de la recogida neumática de basura en la ciudad".