El PSOE de Córdoba pide que los fondos de contingencia alivien "el drama humano de las inundaciones"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este lunes que "los fondos de contingencia de las distintas administraciones se apliquen para aliviar el drama humano de las inundaciones en Córdoba".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha valorado el "extraordinario trabajo hecho por los miembros de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Local, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, CHG, Aemet y cuantos han colaborado en la evacuación y en la asistencia a los afectados".

Por ello, ha pedido que "los fondos de contingencia de todas las administraciones, Administración central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba, se apliquen en aliviar las dramáticas consecuencias de las inundaciones" y, por ello, Hurtado ha requerido "que se valoren los daños causados por las sucesivas borrascas que han asolado Córdoba en un escaso período de tiempo", para lo que ha demandado que "el Ayuntamiento ponga en marcha un equipo de personas que ayuden a los vecinos y empresas a evaluar los daños".

El portavoz socialista ha aplaudido la declaración de zonas catastróficas anunciada por la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, quien también ha informado sobre anticipar las ayudas y pedir colaboración a la Unión Europea (UE) a través del Fondo de Solidaridad.

En este contexto, el PSOE ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba "que también anticipen las ayudas que propicien las reparaciones urgentes de viviendas, equipamientos e infraestructuras, además de que el Imdeec, impulse medidas de ayudas a los negocios y empresas afectadas".

Para Hurtado, "los daños del temporal pueden ser cuantiosos, ya que a fecha de hoy hay 859 viviendas afectadas y alrededor de 1.462 personas". El edil socialista también ha pedido que "se permanezca alerta por la posibilidad de nuevas borrascas" y que "se limpien los arroyos lo más posible, para evitar más evacuaciones".