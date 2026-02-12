PSOE Córdoba pide a PP que "abandone su victimismo" y no culpe a otros de su "incapacidad de gestión" en la Diputación

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha pedido este jueves al portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Martín, que "deje de faltar a la verdad y abandone su victimismo y la estrategia del enfrentamiento permanente para culpar a los demás de su incapacidad de gestión", todo ello después de después de acusar al PSOE de "bloquear la gestión de las empresas públicas provinciales".

En este sentido y en una nota, desde el PSOE han remarcado que "la votación sobre la modificación de la ordenanza de depuración de aguas no solo votó en contra el Grupo Socialista, sino todos los grupos de la oposición, PSOE, IU y Vox", de modo que "no se puede hablar de bloqueo del PSOE", pues son "todos los grupos políticos los que muestran su rechazo a una propuesta mal planteada y sin consenso".

Los socialistas consideran que "el problema no es la oposición", sino "la absoluta falta de diálogo del PP", al que acusan de "gobernar sin buscar acuerdos ni escuchar al resto de fuerzas políticas". "El Partido Popular pretende imponer sus decisiones sin negociación previa y después culpa a los demás de su incapacidad para alcanzar consensos", han afirmado desde el PSOE.

Asimismo, el Grupo Socialista ha señalado que "el equipo de Gobierno del PP ni siquiera ha presentado a pleno el Presupuesto para 2026, después de retirar este punto del orden del día en la Comisión de Hacienda del pasado mes de enero", de modo que "resulta paradójico que hablen de bloqueo cuando son ellos quienes retiraron el presupuesto y mantienen a la institución sin unas cuentas aprobadas", han subrayado.

En este sentido, los socialistas han añadido que "si existe algún riesgo para las empresas públicas provinciales no es por la posición de la oposición, sino por la gestión del propio equipo de gobierno". "El supuesto desmantelamiento del que habla el PP sería, en todo caso, consecuencia directa de su forma de gobernar y de su incapacidad para planificar y dialogar", han señalado.

El Grupo Socialista ha subrayado, además, que "la Diputación de Córdoba cuenta actualmente con los mayores ingresos de su historia, lo que hace aún más incomprensible que el PP intente justificar su falta de gestión señalando a la oposición. Con más recursos que nunca, lo que se espera es responsabilidad, planificación y consenso, no excusas ni confrontación permanente", han añadido.

En este contexto, el PSOE ha defendido su "posición responsable y coherente en defensa del interés general de la provincia" y ha reiterado su "disposición al diálogo", pero, han agregado que "lo que no vamos a hacer es respaldar propuestas improvisadas, sin consenso y sin garantías para las empresas públicas ni para los servicios que se prestan a la ciudadanía".

Por último, el PSOE ha instado al portavoz popular a "abandonar la confrontación como única estrategia política" y a "centrarse en gestionar con transparencia, diálogo y rigor la Diputación de Córdoba".