El PSOE de Córdoba reivindica los valores de "igualdad, solidaridad y justicia social" en su mensaje navideño

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, felicita la Navidad desde la asociación Resurgir, en el barrio de Moreras. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha ensalzado los "valores socialistas de igualdad, solidaridad y justicia social para combatir la polarización y el descrédito ciudadano en las instituciones que rigen la vida pública" en el mensaje navideño de la dirección provincial socialista.

La dirigente del PSOE cordobés ha realizado este alegato desde el barrio de Moreras, junto a los miembros de la Asociación Resurgir, un colectivo que "trabaja y lucha con, por y para la mujer en situación de exclusión social y su familia, dándole mayor importancia a los niños y niñas", según ha detallado el PSOE provincial en una nota.

"La Navidad inspira muchos valores, pero para los socialistas el valor más importante y esencial es el compromiso", con "las personas que no llegan a final de mes, con los que están en situación de exclusión, con las mujeres víctimas de maltrato y con las que sufren acoso sexual o laboral, con los niños y niñas que también merecen tener una noche mágica sea cual sea la familia en la que hayan nacido", y, "en definitiva, con la justicia social, la solidaridad y la igualdad", ha remarcado Crespín a las puertas de la Asociación Resurge.

La líder del PSOE cordobés ha puesto a los miembros de dicha asociación como "ejemplo del esfuerzo colectivo en múltiples ámbitos por mejorar la calidad de vida y el horizonte de esperanza de quienes residen en barrios y entornos vulnerables, como es el caso de Moreras".

En esa línea, la representante socialista ha agregado que este año "hemos querido transmitir estos valores desde una asociación como es Resurgir, que representa el compromiso de cientos de asociaciones existentes en la provincia de Córdoba, y en donde la Navidad no sólo dura unos días, sino los 365 días del año, porque la justicia social no tiene vacaciones, y porque defendemos la igualdad en cada una de las horas de nuestra vida", ha remarcado.

Especial hincapié ha hecho Crespín en pedir "el aliento y la movilización ciudadana en la defensa de los derechos que nos hacen más iguales a todos, como son unos servicios públicos fortalecidos, blindados y de calidad", y ha citado en concreto "la educación, la dependencia y, muy especialmente la sanidad pública, de la que todos somos y seremos usuarios en las diferentes fases de nuestras vidas, y que la necesitamos fuerte y robusta para garantizar no sólo la curación, sino la prevención de enfermedades".

En la "defensa de la dignidad de todas las personas", Rafi Crespín ha deseado en nombre del PSOE de Córdoba "felices fiestas y un feliz 2026 en el que resurja la esperanza y la ilusión", al tiempo que ha anhelado "más oportunidades de trabajo y prosperidad económica para que cada cordobés, cada cordobesa, pueda desarrollar al máximo su proyecto de vida en base al esfuerzo, el talento y el apoyo de la sociedad que les rodea y alcanzar así, en plenitud, la meta del futuro deseado", ha concluido.