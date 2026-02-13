PSOE de Córdoba y UPA llaman a defender una PAC que asegure ayudas para el relevo generacional en el campo

Acto sobre política agraria que han compartido PSOE y UPA en la sede provincial del partido en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, han llamado este viernes a organizaciones agrarias, administraciones y ciudadanía a "ir de la mano para defender el marco plurianual financiero de la Unión Europa (UE) y la nueva propuesta de la PAC, que asegure recursos y ayudas para la modernización y el relevo generacional, la asignatura pendiente del campo", han dicho.

En un acto de política agraria que han compartido con los cuadros orgánicos e institucionales del partido en la provincia, junto a la secretaria federal de Agricultura del PSOE, Ana Romero; la subdelegada del Gobierno de España en la provicia, Ana López, y el secretario general de UPA Córdoba, Paco Moreno, la líder del PSOE cordobés ha destacado el peso del sector primario en la provincia.

Así, ha recordado que "concentra más de la media nacional de población activa", y la importancia de la agroindustria, "con el aceite como producto de bandera y de excelencia", y también los cítricos, los viñedos y la ganadería en la zona norte de la provincia.

DAÑOS POR TORMENTAS

Junto a ello, Crespín se ha referido a las ayudas de las administraciones tras la sucesión de borrascas y los daños generados al sector agrario, que están siendo evaluados, por lo ha mostrado el "apoyo" y el "compromiso del PSOE para reclamar las ayudas necesarias al Gobierno, que compensen al sector por las pérdidas ocasionadas".

Sobre ello, ha detallado que "en España hay más de 20.000 hectáreas afectadas, 14.500 en Andalucía, lo que nos debe hacer tomar conciencia del daño que las borrascas han hecho al sector, ante las noticias que advierten de que se puede haber perdido el 20% de la producción", destacando, al respecto, que el ministro de Agricultura, Luis Planas "está en Andalucía, sobre el terreno", en pos de poner en marcha el fondo de crisis de la Unión Europea (UE) para ayudar al sector.

UNIDAD DE ACCIÓN

Crespín ha hablado también de la nueva PAC a partir de 2028, y ha instado a "defender y demandar consenso y la unidad de todas las organizaciones agrarias y la ciudadanía, para defender ante Europa una PAC que compense y proteja con ayudas directas al sector, que luche contra el cambio climático, y que defienda la modernización e innovación del campo, el relevo generacional y la incorporación de las mujeres".

Por último, ha llamado a valorar los acuerdos con Mercosur y la India, asegurando que "benefician al sector porque abren nuevas vías para exportar productos, con garantías, proyección y seguridad alimentaria".

Por parte de UPA, José Manuel Roche ha agradecido la invitación del PSOE ante la situación internacional compleja que vive la agricultura europea, frente a los ataques de Estados Unidos, Rusia o China. "Es el momento de poner a la agricultura y la ganadería en el centro de las políticas europeas, sobre todo en dos aspectos que repercuten en el modelo familiar", el marco financiero plurianual que trae un posible recorte del 20%, y la nueva propuesta de la PAC, dañina y preocupante, que va hacia la renacionalización y que nos preocupa porque puede poner en riesgo muchas ayudas".

Para UPA, la ayuda de los estados miembros de la UE, como es el caso del Gobierno de España, y la presión de las organizaciones agrarias están logrando revertir la situación. "Se está negociando muy rápida y eficazmente para mantener fondos de la próxima PAC similares a los que tenemos, y hemos comenzado a trabajar con el Ministerio de Agricultura para redactar ese Plan Nacional Estratégico para que España diga hacia dónde se tienen que dirigir las ayudas, qué sectores deben ser los más beneficiados y trabajar en el relevo generacional".

Roche ha comentado, en este sentido, que el personal del sector primario está muy envejecido y que la gran asignatura pendiente es la incorporación de gente joven al campo, porque, "a día de hoy, el 12% tiene menos de 41 años a nivel europeo, y en torno al 50% está por encima de los 65 años".

Por ello, ha animado a trabajar en mejoras en la fiscalización y en el acceso a la tierra de los más jóvenes, en lograr precios justos con lo que se produce, y transparencia en los costes de producción frente al modelo de los fondos de inversión en la agricultura.

"Es fundamental que la reforma de la PAC dé mayor valor al agricultor a la hora de negociar en la cadena de valor, y la Ley de la Cadena Alimentaria es clave para ello". Roche ha pedido "ir todos de la mano, con unidad de acción" y ha subrayado la interlocución existente entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, "que hace que la presidenta Úrsula von der Leyen esté retrocediendo".