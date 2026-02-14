El PSOE de Córdoba urge a la delegación de igualdad que impida una fiesta que "cosifica a la mujer" en una discoteca

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha urgido a la Delegación Municipal de Igualdad que impida la celebración de una fiesta en una discoteca de la capital que publicita entrada gratis sólo para las mujeres, por entender que se trata de un evento discriminatorio que cosifica a la mujer como objeto de reclamo, al tiempo que ha concretado que "si no pagas por el producto, el producto eres tú".

Según ha indicado la formación en una notam, ante la denuncia realizada por Facua de la promoción que hace una discoteca de Córdoba de una fiesta donde se cobra la entrada sólo a los hombres y no a las mujeres, han precisado que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación recoge en su artículo 21 el derecho a la no discriminación en espectáculos abiertos al público; y la misma ley obliga a las administraciones públicas competentes a desarrollar las medidas necesarias "para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, en particular las de vigilancia e inspección".

"Es el propio Ayuntamiento el que debería impedir la celebración de esta fiesta en semejantes circunstancias, por lo que le pedimos a la delegada de Igualdad del Gobierno municipal que active los mecanismos municipales necesarios para evitar que en Córdoba se celebren espectáculos que cosifiquen a la mujer", ha explicado Moya.

En esta línea, ha agregado que "de la misma manera, solicitamos que el Instituto de la Mujer investigue las prácticas de dicha empresa de manera que no sea habitual y plantee las sanciones oportunas".

Así, la formación ha señalado que la entrada gratuita de las mujeres en el ocio nocturno es una estrategia de marketing sexista que reproduce la idea de que las mujeres son un objeto de consumo que atrae a hombres a la discoteca. Esta práctica "se aprovecha precisamente de la brecha económica de edad y de género de las jóvenes, que disponen de menos dinero para el ocio y acaban normalizando la cosificación de la mujer".

"La mujer se convierte en el reclamo. Y cuando eres reclamo, dejas de ser sujeto para pasar a ser objeto, y el coste de la entrada deja de hacerse en dinero para pagarse con el cuerpo", ha subrayado la edil, que ha indicado que el problema son los valores de empresas que utilizan estas prácticas y el tipo de masculinidad que busca este reclamo.

En este sentido, Moya ha concretado que hace justo un año que la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, anunció en el Pleno del Ayuntamiento que ya tenían un Protocolo contra las Agresiones Sexuales en los locales de ocio nocturno, pero la realidad es que el documento presentado en la Comisión Permanente del Consejo Municipal de las Mujeres no era más que un borrador básico que ni siquiera estaba actualizado conforme a la legislación actual.

Desde entonces, las asociaciones de mujeres que conforman dicho Consejo han realizado aportaciones, "pero el resultado definitivo no llega y se sigue sin un documento que ayude al personal de este tipo de empresas a prevenir, detectar y actuar con rapidez ante comportamientos sexistas o agresiones, garantizando un entorno seguro y libre de violencia para las mujeres".

"Mientras llega, tenemos que seguir soportando que algún empresario de la noche entienda que puede tratar a las jóvenes cordobesas como incentivo al consumo de los hombres; sin que el Gobierno municipal utilice todas las herramientas de las que dispone para contrarrestar las desigualdades y los comportamientos machistas en el ocio de nuestra ciudad", ha concluido.