PSOE de Córdoba valora llegada de 150 millones del Gobierno a municipios de Córdoba pese a "bloqueo del PP" en Congreso

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba Esteban Morales. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba Esteban Morales ha destacado este domingo la aprobación del Real Decreto Ley 13/2026 por el que el Gobierno de España fija las entregas a cuenta a los ayuntamientos de todo el país, calificándola como "la mayor transferencia de participación en ingresos del Estado de la historia de la democracia".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el decreto establece una transferencia de más de 30.000 millones de euros al conjunto de los ayuntamientos españoles, lo que supone un incremento histórico superior al 8,8 por ciento respecto al ejercicio anterior. Para la provincia de Córdoba, sin contar la capital ni la Diputación, los municipios recibirán más de 150 millones de euros.

Asimismo, Morales ha ilustrado el impacto concreto de esta financiación con ejemplos de la propia provincia, con municipios como Zuheros, con apenas 600 habitantes, que recibirán alrededor de 150.000 euros para destinarlos libremente según las prioridades de su gobierno local; mientras que Lucena ingresará más de trece millones de euros. "Este dinero es el que permite a los alcaldes y alcaldesas pagar a sus empleados públicos, arreglar una calle, conservar un parque o programar actividades culturales", ha subrayado.

El Real Decreto incluye además una medida adicional de "especial relevancia", los ayuntamientos que hayan gestionado correctamente sus finanzas, con baja deuda y pago puntual a proveedores, podrán "destinar libremente su superávit a las inversiones que consideren oportunas, algo que la anterior regla fiscal no permitía".

Asimismo, Morales ha concretado que el Gobierno de España ya destinó 2.000 millones de euros a más de 600 municipios andaluces para reparar los daños causados por las borrascas, con el cien por cien de las ayudas anticipadas y una tramitación ágil y con "escasa" burocracia. "Cuando hay un problema en un municipio, el Gobierno de España viene y ayuda a resolverlo. Eso es lo que hacemos los socialistas", ha afirmado.

Sin embargo, el parlamentario ha criticado que ésta es la tercera vez que el Real Decreto de entregas a cuenta debe aprobarse por este procedimiento al no poder completar su tramitación parlamentaria. La causa, según Morales, es el "bloqueo sistemático del Partido Popular en el Congreso de los Diputados".

"El PP del señor Feijóo está impidiendo que estas cifras históricas lleguen a los ayuntamientos y, por tanto, a los vecinos y vecinas en forma de mejores servicios, más inversión y más riqueza para la ciudadanía", ha añadido.

El socialista ha concluido interpelando directamente al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno. "Le preguntamos al señor Moreno y al señor Feijóo qué van a hacer. ¿Van a volver a bloquear las transferencias que el Gobierno de España ha aprobado para los ayuntamientos?".