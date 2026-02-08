El PSOE de Córdoba valora que más de 40.000 personas se beneficien en la provincia de la subida del 66% del SMI

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna, ha valorado de forma muy positiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales, "una medida impulsada por el Gobierno de España que ha cambiado de verdad la vida de miles de trabajadores en nuestra provincia. Son son nóminas que suben y dan dignidad para más de 40.000 personas en Córdoba".

"Desde que gobierna Pedro Sánchez, el salario mínimo ha subido casi un 66%, pasando de 735 euros en 2018 a 1.221 euros hoy. "Y esto no es propaganda, , ha subrayado Luna en una nota de prensa de su formación.

La senadora ha señalado que esta subida tiene un impacto especialmente importante en sectores clave de la economía cordobesa, como la agricultura, la hostelería, el comercio y los servicios: "Hablamos de jornaleros, camareras de piso, dependientas o trabajadores de cuidados, entre otros, personas que antes no llegaban a fin de mes y que hoy tienen un salario más justo".

Luna ha querido poner el foco en la comparación con el Partido Popular. "Conviene recordar de dónde venimos. Entre 2008 y 2018, con el PP en el Gobierno, el SMI solo subió 135 euros en diez años. Diez años de salarios congelados y de precariedad", ha afirmado para reprochar que "ahora el PP vota en contra de cada subida y anuncia desastres que nunca se cumplen. La realidad les contradice una y otra vez".

En este sentido, la senadora socialista ha recalcado que subir el salario mínimo no destruye empleo, "lo que hace es fortalecer la economía local, aumentar el consumo y reducir la desigualdad, porque cuando los trabajadores cobran más, Córdoba avanza".

Luna ha defendido que la política de subida del SMI responde a una apuesta clara del Gobierno de España. "Este Gobierno tiene muy claro que trabajar no puede ser sinónimo de ser pobre, que hay que reducir la brecha salarial, especialmente la que sufren mujeres y jóvenes, y que España debe cumplir con Europa situando el salario mínimo en torno al 60% del salario medio", ha señalado.

"Ésta es la diferencia entre dos modelos --ha concluido Luna--, el del PP, que cuando gobernó dio la espalda a los trabajadores, y el del Gobierno de Sánchez, que defiende a la mayoría social y apuesta por empleo digno y justicia salarial, también en Córdoba".