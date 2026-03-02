El PSOE de Córdoba valora la "rápida y contundente" respuesta del Gobierno con decreto para paliar daños por el temporal

Crespín y Fernández (al fondo), en la reunión con responsables de organizaciones agrarias. - PSOE

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE-A, la cordobesa Victoria Fernández, han valorado este lunes la "rápida, contundente y rigurosa" respuesta del Gobierno de España con el decreto aprobado que incluye medidas por más de 7.000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por el temporal, incluyendo 2.800 millones que "irán a paliar directamente los destrozos que el tren de borrascas ha ocasionado en las explotaciones de agricultores y ganaderos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha defendido que en la sede provincial del partido se haya mantenido, por parte de las dirigentes socialistas, una reunión de trabajo con responsables de las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja de Córdoba, "por la importancia económica y social que tiene en nuestra provincia" el sector agrario.

A este respecto, Crespín ha explicado que "las crisis no podemos preverlas y muchas no podemos ni siquiera evitarlas, pero lo que sí podemos hacer, como Gobierno, es estar al lado de la gente que sufre y ayudar a quienes la han padecido en primera persona, en este caso en sus explotaciones agrarias o ganaderas".

Crespín ha trasladado que han querido hacer "un análisis conjunto" con las organizaciones agrarias de la provincia "del real decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero ha aprobado para auxiliar a todas y todos los agricultores y ganaderos de la provincia", lo que ha sido refrendado por Victoria Fernández, quien ha agradecido a UPA, COAG y Asaja "haberse acercado al PSOE para mantener una reunión de trabajo y hacer una reflexión conjunta sobre la situación que está viviendo Andalucía y la provincia de Córdoba tras el tren de borrascas".

Para la secretaria del PSOE-A de Agricultura, "aportar ideas y pensar de manera colectiva es fundamental para hallar soluciones a los problemas con que nos encontramos, como son las últimas borrascas que han asolado el campo andaluz y que necesitan de una respuesta ágil, rápida y rigurosa por parte del Gobierno de España".

En este caso "con los 2.800 millones de euros, tanto en ayudas directas a la renta, como con ayudas vinculadas al seguro o préstamos cubiertos y bonificados por el ICO o Saeca, que posibilitan que en un tiempo récord nuestros agricultores y ganaderos puedan reactivar su actividad profesional y seguir dinamizando la provincia y la comunidad autónoma".

Ambas han coincidido en señalar que el campo andaluz "es un elemento esencial y una absoluta prioridad para el PSOE". Fernández ha indicado que "no son sólo palabras, sino hechos concretos, porque a estos 2.800 millones de euros coyunturales de ahora por el tren de borrascas se suman más de 1.100 millones de euros" más.

Son, según ha precisado, "los que han llegado a Andalucía transferidos por el Gobierno de España en materia de ayuda extraordinaria, porque hacían falta, porque el campo lo necesitaba y porque gracias a que toda la ciudadanía contribuye solidariamente con sus impuestos, este dinero está a disposición en momentos de necesidad o de catástrofes".

Crespín y Fernández han agradecido a los representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas "la actitud de escucha y de proximidad", y han abundado que el "PSOE sigue aquí y forma parte de un sector que cuidamos, oímos y escuchamos, para que cualquier error que se pueda cometer o circunstancia que se quede fuera de cobertura, podamos solventarlo, subsanarlo y mejorarlo".