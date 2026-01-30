El PSOE Córdoba ve "un insulto" a los 40.000 vecinos de Levante Sur "el enésimo aplazamiento de apertura de urgencias"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, y la concejal y secretaria general del PSOE de la Agrupación Sureste-Levante, Alicia Moya, atienden a medios. - PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha tildado este viernes de "insulto" para los 40.000 vecinos del distrito "el enésimo aplazamiento" de las Urgencias de Levante Sur por parte del Gobierno andaluz, "que viene anunciando sin éxito desde finales de 2024 su inmediata puesta a disposición de los vecinos y que ya cuenta con hasta cinco fechas distintas sin que el centro haya abierto sus puertas".

En declaraciones a los periodistas, Crespín ha cargado contra "el último aplazamiento de la apertura dado por la administración autonómica, prevista para el 28 de enero, porque la Junta de Andalucía no ha podido sacar adelante el contrato del personal sanitario necesario", por lo que ha exigido "la resolución inmediata de la plantilla sanitaria, porque tiempo han tenido para ello".

De hecho, la socialista ha apoyado al personal de los otros dos puntos de Urgencias de la capital que "se han rebelado ante el presunto traslado para abrir este centro en Levante, lo que ha motivado un nuevo aplazamiento para abrir un proceso selectivo de personal, lo que no es de hoy para mañana".

Según ha detallado, "este tercer punto de Urgencias en la capital sito en el distrito de Levante se lleva anunciando desde finales de 2024, año en que comenzaron las obras, y tras todo el 2025 y ya entrado 2026 continúa sin tener abiertas sus puertas y, lo que es peor, sin una fecha concreta y real de puesta en funcionamiento".

"SILENCIO CÓMPLICE DE BELLIDO"

La dirigente ha insistido en que "han pasado más de dos años, con múltiples titulares de prensa y compromisos sin cumplir por parte del gobierno de Moreno Bonilla, y que los 40.000 vecinos del distrito siguen con las puertas del centro de Urgencias cerradas a cal y canto no ya por un retraso puntual, sino por una desidia y una estrategia de desmantelamiento de la red pública sanitaria que es el 'leitmotiv' del PP en Andalucía".

Desde el PSOE han lamentado que "esta gestión claramente ineficaz y perjudicial para la salud de los ciudadanos del gobierno de Moreno Bonilla está ocasionando daños y perjuicios a los vecinos del distrito, que se ven obligados a desplazarse a otras zonas para recibir atención sanitaria saturando las urgencias y provocando en los profesionales sanitarios una sobrecarga insostenible".

En este sentido, Crespín ha criticado "el silencio cómplice" del alcalde de Córdoba, José María Bellido, "al que aún no hemos visto reclamar a la Junta de Andalucía por los continuos retrasos en la apertura del punto de Urgencias de Levante, ni tampoco ante las carencias de la red pública en la capital por el cierre de centros y el recorte horario durante el verano, la falta de ambulancias o la situación crítica tanto de la Atención Primaria como de las Urgencias en la capital".

Por ello, ha apostillado que "Córdoba no puede esperar más, ni los cordobeses merecen un presidente de la Junta que desprecia sus necesidades, ni un alcalde que no defiende sus derechos".

"Los 5.000 millones de dinero público derivados por el gobierno del PP a la sanidad privada desde que gobierna Moreno Bonilla son la prueba del destrozo sanitario por la privatización de un derecho que están convirtiendo en un negocio", ha informado Crespín, quien ha puesto el acento en que "la Junta destina ya casi la mitad del presupuesto sanitario a la privada, debilitando de modo activo el sistema público".

Asimismo, ha advertido de que "la falta de facultativos que ahora esgrime la Junta como excusa responde a la precariedad de los contratos y a unas condiciones laborales que empujan a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades o a otros países".

LOS TRIBUNALES

Igualmente, Crespín ha recordado que "los tribunales de Córdoba investigan el pelotazo sanitario del gobierno de Moreno Bonilla en la provincia, que ha sido terreno abonado para los tejemanejes del PP, con el Hospital Reina Sofía como centro de operaciones".

Se ha referido así a la admisión de la querella del PSOE para investigar como presunto fraude, falsedad documental y prevaricación "todas las adjudicaciones troceadas por el SAS en la provincia y los contratos de emergencia en plena pandemia en los años 2020 y 2021 de la plataforma logística sanitaria de Córdoba".

"Son más de 117 millones de euros bajo sospecha adjudicados a dedo, sin control y eludiendo la libre competencia entre empresas, 117 millones de euros robados a los cordobeses para hacer negocio con algo tan sagrado como la salud", ha manifestado.

Por su parte, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha reprochado "la falta de recursos que el gobierno de Moreno Bonilla pone a disposición de los cordobeses para garantizar su acceso a la sanidad pública", de modo que "ya vemos lo que está ocurriendo en las Urgencias de Levante Sur; puertas cerradas y una sanidad que no nos cuida", ha dicho.

Y la concejal y secretaria general socialista del Distrito Sureste-Levante, Alicia Moya, ha lamentado que "la Junta no cumple con los vecinos de Levante" y ha criticado que "pretendiese abrir la infraestructura con tan sólo dos médicos, lo que ha ocasionado que el propio sindicato de médicos de Córdoba haya afirmado que era una irresponsabilidad inaugurarlo sin el personal sanitario suficiente".

RECUERDO PARA LAS VÍCTIMAS DE ADAMUZ

En su comparecencia, Crespín ha tenido "un recuerdo para las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz", y ha manifestado su "agradecimiento a todos los empleados públicos, especialmente a los sanitarios, por su entrega y vocación en este duro suceso".

La dirigente, no obstante, ha considerado que "la pérdida de estas vidas no debe servir para lavar la cara de lo que venimos denunciando desde hace años, que es el desmantelamiento de la red de la sanidad pública en Andalucía a manos del gobierno del PP; esto no puede valerle a Moreno Bonilla".