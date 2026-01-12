El PSOE critica el "abandono" sanitario a Pulianas (Granada) "tras meses sin pediatra" y exige reponer el servicio

Comparecencia informativa del PSOE con vecinos de Pulianas sobre el servicio de atención pediátrica - PSOE

PULIANAS (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado públicamente este lunes el "abandono" sanitario a Pulianas que ha achacado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tras meses sin pediatra" y le ha exigido que reponga este servicio "fundamental" para este municipio del área metropolitana de Granada.

En una nota de prensa tras una comparecencia informativa, la parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha denunciado en Pulianas el "grave abandono" que ha explicado que sufre la sanidad pública del municipio "tras tres meses sin atención pediátrica en su centro de salud", una situación que ha calificado de "inadmisible" y que, a su juicio, es "el resultado directo de la política intencionada de desmantelamiento de la sanidad pública" por parte del Ejecutivo andaluz.

"Estamos a las puertas de un centro de salud que desde hace tres meses no atiende a los niños y niñas del municipio. Tres meses en los que las familias se ven obligadas a desplazarse, a saturar las urgencias y, en muchos casos, a rascarse el bolsillo para acudir a la sanidad privada porque la Junta no da ninguna respuesta", ha señalado Manzano, junto al alcalde del municipio, José Antonio Carranza, y vecinos.

Manzano ha advertido de que "no se trata de un caso aislado o puntual sino de un problema estructural que se repite en numerosos municipios de la provincia y de Andalucía". "Moreno Bonilla no gobierna para la gente, gobierna para favorecer los intereses de las clínicas privadas. Está desmantelando la sanidad pública, especialmente la Atención Primaria, que es la base del sistema. Y cuando cae la Atención Primaria, cae todo", ha afirmado.

La dirigente socialista ha explicado que este "recorte encubierto" se produce a pesar de que la Junta de Andalucía "cuenta con el mayor presupuesto sanitario de su historia, gracias, entre otros factores, a las transferencias del Gobierno de España". En este sentido, ha reprochado al presidente andaluz su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica.

"Con ese dinero se podrían contratar pediatras, construir centros de salud y hospitales como el de la Alpujarra. No hay ninguna excusa para rechazar esta financiación salvo seguir adelante con un plan privatizador de la sanidad, al estilo de lo que hace Ayuso en Madrid", ha señalado.

"Cuántos pediatras se podrían contratar en Andalucía con los 4.850 millones de euros que garantiza de más al año la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un nuevo modelo de financiación autonómica", se ha preguntado Manzano para censurar que Moreno "se oponga, pese a que son 480 millones más de los que el presidente de la Junta pedía. Ninguna excusa puede justificar que rechace este nuevo modelo de financiación".

Asimismo, ha apuntado a otros episodios que evidencian, a su juicio, "la falta de sensibilidad y humanidad del presidente andaluz con los más vulnerables", como "la falta también de pediatra en el centro de salud de Padul", en el Valle de Lecrín, y "la pérdida de la prestación de las sesiones de Atención Temprana" del Hospital San Rafael de la capital granadina, "ignorando así las peticiones de más de 500 niños y niñas granadinas y de sus familias".

Por su parte, el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, ha denunciado la falta de pediatra en el centro de salud "a pesar de que Pulianas cuenta con casi mil niños y niñas, de entre 0 y 14 años, que necesitan la atención sanitaria correspondiente".

"Decimos basta ya al desmantelamiento de nuestro centro de salud", ha señalado Carranza junto a un grupo de vecinas y vecinos del municipio y ha lamentado que "la única solución que se nos da es que pidamos cita telefónica o que nos desplacemos a Peligros".

Según el regidor, Moreno "está maltratando a la ciudadanía de Pulianas al renunciar a financiación autonómica que le puede servir para contratar a pediatras, médicos o maestros", ha dicho. Así, Carranza ha exigido a la Junta que "dé respuesta ya" a las necesidades de las familias pulianeras, que demandan que sus hijos tengan atención pediátrica.