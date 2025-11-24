El PSOE critica que el Ayuntamiento de Córdoba "ha eliminado 'de facto'" el programa Agente Tutor

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este lunes que el Gobierno municipal de José María Bellido (PP) "ha eliminado 'de facto' el programa de Agente Tutor de la Policía Local que existía en la capital".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en la antesala de la celebración de un Pleno extraordinario donde se ha leído un manifiesto en contra de la Violencia de Género y a 24 horas de la manifestación del 25N, Moya ha esgrimido que "ante el incremento de sentencia firme en 2024 por delitos sexuales en menores, que fue de un 29,7%, y de datos como que más del 40% de las niñas en colegios son acosadas, el PP decide eliminar el programa de Agente Tutor", un recurso propio que tenía para luchar contra la violencia de género, entre otros peligros de nuestros menores, y lo hacía a través de la prevención.

"Me reafirmo en lo que dije en el pleno de octubre, donde califiqué la maniobra de dejar este servicio como un cascarón vacío", ha afirmado la edil socialista, que ha ironizado diciendo que "me alegro de que el delegado de Seguridad ya sepa que para que un policía pueda ejercer de agente tutor necesita una mínima formación, ya que en el pleno de octubre no lo sabía, y entonces dijo que serían 316 los que se harían cargo de ese trabajo, y cuando ha sabido que tendría que formarles ya hemos bajado a 40".

En este sentido, Moya ha señalado que "el Ayuntamiento anuncia formación de agente tutor para 40 policías para el 2026, y 40 más para 2027", un "futurible, algo que está por llegar y que ya veremos si llega". Igualmente, Moya aduce que "mucho nos tememos que este anuncio sea otra cortina para tapar, justo en el mes de noviembre, la eliminación de un recurso propio que tenía el Ayuntamiento para prevenir la violencia de género, entre otras cuestiones, como es el programa de Agente Tutor de la Policía Local, que podemos decir con toda seguridad que está desmantelado".

La realidad, ha insistido la socialista, es que, "a día de hoy, ningún agente de la Policía Local de Córdoba cubre las charlas, asistencias y orientación a la comunidad educativa que se realizaban desde el 2015 en temas de acoso escolar, riesgos de internet o violencia de género, ya que todas las charlas acordadas en este curso son de educación vial: ése es el cambio de modelo que tenemos hoy por hoy y que han anunciado".

"Otra excusa para desmantelar este programa era la falta de personal en otros servicios, como la entrada y salida de los centros educativos, un grupo cohesionado que ya disfrutaba de la confianza de la comunidad educativa", ha puesto de manifiesto la edil.

"Desde 2015 los agentes de Policía Local adscritos a este servicio han realizado un trabajo en colaboración con la comunidad educativa y otros servicios del Ayuntamiento como Servicios Sociales, ganándose la confianza de todos y atendiendo a todos los centros que así lo demandaban, y de la noche a la mañana el alcalde lo ha eliminado", ha dicho la socialista, que ha lamentado que "lo que anuncian ahora es que cuando, dentro de un año o dos, tengan formado al personal, en teoría, tendrán que iniciar ese trabajo desde cero".

En este sentido, el PSOE alega que "se trata de una estrategia para que dentro de un año, cuando los centros se olviden de que se ofrecía este servicio, ya no sea necesario darlo, y todo lo más se limite al control del absentismo escolar". "Nosotros no nos vamos a olvidar de este servicio, le vamos a exigir una y otra vez que se preste con la misma calidad y profesionalidad que se hacía hasta ahora, y estaremos pendientes de cuáles serán las tareas que se les encomiende a esos futuros agentes tutores si es que llegan algún día", ha concluido Alicia Moya.