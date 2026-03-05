El PSOE critica el "despropósito" del Ayuntamiento de Córdoba de patrocinar la Feria de Sevilla en Miami

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha criticado este jueves "el nuevo despropósito" del gobierno municipal del PP, en este caso a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que va a destinar 14.950 euros de dinero público de los cordobeses a patrocinar en Estados Unidos la llamada Feria de Sevilla en Miami, un evento privado cuya finalidad principal es promocionar la feria sevillana y no la ciudad de Córdoba".

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha explicado que, tal y como recoge la propia solicitud presentada al Imtur, "Córdoba participaría como ciudad invitada en un evento que se celebrará el 14 de marzo en Miami, organizado por una entidad privada y centrado en recrear el ambiente de la Feria de Sevilla en Estados Unidos".

Es decir, según ha lamentado González, "los cordobeses pagarán casi 15.000 euros para promocionar en Florida un evento dedicado a la Feria de Sevilla", mientras que la capital cordobesa "aparece como mero acompañamiento publicitario".

La justificación que acompaña a la solicitud "resulta aún más sorprendente, ya que el dossier del patrocinio vende como gran retorno la aparición del logo de Córdoba en materiales promocionales, menciones en redes sociales o una campaña publicitaria en el aeropuerto de Miami durante tres semanas".

González ha detallado que el propio documento "recurre a cifras infladas de impacto potencial de millones de personas para justificar la operación, una práctica habitual en dossieres comerciales", pero en este caso "sin ningún estudio independiente que demuestre que eso vaya a traducirse en visitantes reales para Córdoba".

Para la concejala socialista, lo más preocupante es "si este patrocinio se está utilizando como excusa para financiar otro viaje institucional de la presidenta del Imtur a Estados Unidos. Los cordobeses tienen derecho a saber si los casi 15.000 euros que se quieren destinar a este evento privado servirán realmente para atraer turismo a Córdoba o simplemente para justificar otra foto institucional y otro viaje pagado con dinero público".

Por todo ello, la concejala socialista ha exigido "explicaciones inmediatas sobre quién ha impulsado este patrocinio, qué criterios técnicos lo avalan, qué retorno turístico real se espera para Córdoba, y si está previsto que responsables del Imtur viajen a Miami con cargo a fondos públicos".