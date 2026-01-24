El PSOE critica la "falta de accesibilidad" de los contenedores de basura en Córdoba para personas con discapacidad

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este sábado "la falta de accesibilidad de los contenedores" de basura "para personas con discapacidad o de movilidad reducida", señalando el edil socialista que "la inclusión real se mide en los gestos cotidianos", por lo que ha exigido al gobierno municipal del PP "soluciones a un problema que limita la autonomía de vecinos y vecinas de Córdoba".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ortiz ha explicado que "la inclusión comienza por actos tan sencillos como tirar la basura. Sin embargo, en Córdoba ese gesto cotidiano sigue siendo una barrera diaria para muchas personas".

En este sentido, ha lamentado que "las personas con discapacidad física y con movilidad reducida se encuentran con contenedores que actúan como una barrera arquitectónica más, mientras que las personas con discapacidad visual tampoco pueden utilizarlos con normalidad, ya que los códigos en braille existentes obligan a tocar superficies sin garantías mínimas de higiene".

Ello ha llevado a Ortiz a afirmar que "el concepto de ciudad inclusiva no puede quedarse sólo en un eslogan", porque "si una persona no puede tirar la basura de manera autónoma, esa ciudad no es inclusiva, por mucho que se proclame", apuntando que, "aunque existen ejemplos puntuales en zonas como María Montessori o Vista Alegre, donde se han instalado plataformas elevadoras, estas soluciones son insuficientes y no se han extendido al conjunto de los barrios, generando desigualdades evidentes".

Ante esto, Ortiz ha subrayado que "la accesibilidad no puede depender del código postal. Es un derecho que debe garantizarse en toda Córdoba", siendo ésta una realidad que "contrasta con la de otras ciudades españolas, como Alicante o Xàbia, que ya han implantado contenedores adaptados, sistemas de apertura sin contacto y mejoras en accesibilidad e higiene, o con municipios como Zaragoza y Valencia, reconocidos por su compromiso con la accesibilidad universal".

Es decir, "hay soluciones probadas y ejemplos cercanos, lo que falta en Córdoba es voluntad política", apuntando el edil del PSOE que, ante esta situación, su grupo propone "una auditoría real de accesibilidad de los contenedores en todos los barrios y la implantación progresiva de modelos accesibles universales, con bocas más bajas y sistemas de apertura automática o sin contacto".

Para las personas con discapacidad visual, los socialistas defienden "la incorporación de tecnologías accesibles que permitan identificar el tipo de contenedor sin necesidad de tocarlo" y, como nueva propuesta, el PSOE plantea "la creación de un plan piloto de contenedores inclusivos en barrios con alta presencia de personas mayores y con discapacidad, que permita evaluar soluciones técnicas reales antes de su extensión al conjunto de la ciudad, con seguimiento público y participación de las entidades sociales. No se trata solo de poner contenedores, sino de hacerlo bien y con la gente", ha concluido Ángel Ortiz.