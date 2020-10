PSOE-A critica que el Gobierno andaluz "no tiene el mínimo interés" en negociar los Presupuestos del 2021 salvo con Vox

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha censurado este jueves que el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) no tiene "el más mínimo interés" en negociar con la oposición el Presupuesto autonómico para el 2021 ya que cree que "sólo pactará con la ultraderecha de Vox".

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE-A de Presidencia en el Parlamento andaluz, Carmelo Gómez, ha insistido en que su grupo parlamentario ha estado desde el principio a disposición del Gobierno andaluz para negociar las cuentas públicas, siempre que pasen por reforzar la sanidad y la educación públicas y mejorar el empleo.

No obstante, ha lamentado que "a pesar de nuestra mano tendida, en el Parlamento y públicamente, a día de hoy no tenemos los presupuestos reales de la Junta, sólo tenemos directrices filosóficas y de ideas, pero no plasmadas en números ni en compromisos reales".

Gómez ha recalcado que "ya sabemos por experiencia que el Gobierno andaluz, antes de tomar iniciativa alguna, pactará los presupuestos con sus socios de ultraderecha de Vox y después que lo pasará a oposición".

Y es que, a su juicio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su Gobierno "no tienen el más mínimo interés de negociar presupuesto con la oposición porque su respuesta ideológica a los problemas de los andaluces está radicalmente en contra de la visión del PSOE-A".

"Nosotros apostamos claramente por la educación pública, por la sanidad pública y no creemos que esa sea la política que el PP quiera seguir en el futuro", ha zanjado el socialista andaluz.