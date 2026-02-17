PSOE critica que la Junta "relegue" la segunda línea de metro de Granada frente a las inversiones en Málaga y Sevilla

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. - PSOE

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado "la falta de compromiso real" de la Junta de Andalucía con la ampliación del metro de Granada frente a las inversiones en Málaga y Sevilla.

Ruz ha lamentado que, tras años de redacción del Plan de Transporte Metropolitano, el Gobierno andaluz "invente ahora" un Plan Director que a su juicio "solo sirve para dar una patada hacia adelante y evitar el inicio de las obras de la segunda línea".

Para la portavoz, este nuevo documento "carece de justificación técnica", ya que los estudios de flujos y necesidades de movilidad ya están perfectamente definidos en los instrumentos de planificación existentes, por lo que "este movimiento solo busca ganar tiempo para no invertir en Granada".

En este contexto, la concejala ha puesto el foco en el "evidente agravio comparativo que sufre Granada respecto a otras capitales andaluzas como Sevilla y Málaga".

Según ha detallado, en Málaga ya se avanza en la segunda línea y en Sevilla se ejecuta la tercera "sin necesidad de inventar planes directores adicionales, contando además con una inversión que duplica y triplica, respectivamente, a la destinada a Granada".

"Mientras que en otras ciudades la Junta apuesta por fondos propios para estas infraestructuras, en Granada las actuaciones se limitan a la gestión de fondos europeos con la ampliación hasta las Gabias de la línea 1, dejando a la capital en el vagón de cola de las inversiones de la comunidad autónoma", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado "el silencio cómplice de la alcaldesa de Granada, quien no ha defendido con uñas y dientes, que paralelamente a la ampliación hasta la Gabias, se ejecuten nuevos trazados como sí se está haciendo y está proyectado en Málaga o Sevilla".

Al respecto, la socialista ha exigido que la ampliación del metro hacia la Cornisa Sur y el eje que conecta la Chana, Santa Fe y el Aeropuerto sea una "prioridad inmediata y no una promesa a largo plazo".

Por otro lado, Ruz ha criticado que la alcaldesa, Marifrán Carazo, diera su voto favorable a un Plan de Transporte que "omitía estas líneas estratégicas y que ahora acepte un nuevo retraso administrativo en lugar de exigir el mismo trato que reciben otras ciudades".