PSOE-A critica a Moreno su "fracaso en obligación de proteger" la Mezquita: "Hay prisa por un cierre en falso"

La portavoz socialista de Cultura en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, en una imagen con la Mezquita de fondo. - PSOE-A

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha recriminado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "ha fracasado en su obligación de proteger y vigilar" la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que recordado que los técnicos de la UNESCO ya alertaron del riesgo que corría este monumento, Patrimonio de la Humanidad, además de símbolo de la historia y la cultura de Córdoba y de Andalucía.

"Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitar ese riesgo. Un presidente ausente que aún no ha aparecido por Córdoba y una consejera que tiene muchas prisas por cerrar en falso las causas y las consecuencias de este incendio", ha criticado la representante socialista en una nota.

Ambrosio ha lamentado que el Gobierno andaluz "no haya hecho sus deberes para evitar que ese riesgo se convirtiera en un lamentable incendio", a pesar de la alerta de la UNESCO.

"El grave incendio que sufrió el viernes pasado la Mezquita-Catedral de Córdoba no fue por culpa de causas naturales, sino fruto de una negligencia", ha remarcado.

La portavoz socialista ha criticado que "nos hayamos tenido que enterar del riesgo que corría este importante monumento por los técnicos de la UNESCO, y no por la administración competente, el gobierno de Moreno Bonilla, que parece que solo tiene prisa por silenciar la gravedad de lo ocurrido".