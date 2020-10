PSOE-A critica que Moreno "juega como Madrid a engañar con los datos" para no tomar medidas contundentes frente al Covid

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este jueves que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "juega como Madrid a engañar y mentir con los datos" para no tomar medidas contundentes con el objetivo de frenar la pandemia de Covid-19 aunque "no gusten a la ciudadanía", al tiempo que ha lamentado que PP-A y Cs "no son valientes" para explicar la situación de la comunidad bajo su gestión.

En rueda de prensa, el portavoz socialista de Presidencia, Carmelo Gómez, ha insistido en "los colapsos permanentes de la Atención Primaria, Salud Responde nuevamente caído y sin poderse coger cita médica, los propios facultativos llaman a los pacientes". "¿Ésa es manera de prevenir, anticiparse y tajar los problemas?", ha cuestionado.

A su juicio, es "de risa" que el Gobierno andaluz hable de su anticipación cuando Andalucía "bate cada día" sus propios récord de contagios, hospitalizados y pacientes en UCI, "mientras otros territorios sí están siendo capaces de revertir la segunda ola de la pandemia".

Además, ha incidido en que la andaluza "sigue siendo la comunidad que menos PCR hace por 100.000 habitantes, con menos de la mitad de la media nacional", y ha advertido de que "sin un diagnóstico claro de la situación, difícilmente se pueden adoptar soluciones". "Nos preguntamos que, si llegáramos al nivel de pruebas medio del país, que es el doble que actual, ¿tendríamos 2.500 casos positivos que tenemos diarios o duplicaríamos esa cifra?", ha apuntado.

Para el dirigente regional socialista, el bajo índice de PCR en la comunidad y la tardanza de entre siete y ocho días en obtener los resultados en la sanidad pública empuja a la ciudadanía a acudir al sector privado "y no es casualidad" porque esto responde, en su opinión, "al intento de PP-A y Cs de desmantelar servicios públicos esenciales, sobre todo de salud y educación". "Hay una campaña orquestada por el Gobierno andaluz para ir derivando a alumnado de la pública a la concertada o privada, y ya sabemos los intereses personales del consejero de Educación, Javier Imbroda, en el sector privado de la enseñanza", ha puntualizado.

Gómez ha rechazado, igualmente, el "ataque" que, a su entender, ha acometido el Gobierno de Moreno a las universidades andaluzas, "entre cuyos responsables cunde el malestar porque la Junta les ha restado 135 millones de euros en financiación mientras da 11 millones a Canal Sur para el programa de Bertín Osborne", procedentes de fondos Covid.

"No es casualidad la viralidad alcanzada por las críticas de la rectora de la Universidad de Granada por las medidas adoptadas" para frenar la pandemia, con la clausura de las aulas universitarias, algo que, según ha incidido, "no entiende nadie, es una barbaridad".

DEFENDER ANDALUCÍA CON "UÑAS Y DIENTES"

El dirigente regional socialista, que ha exigido a Moreno explicaciones sobre su gestión de la pandemia, también ha censurado que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayudo, "se ha reído de los andaluces y la contestación del presidente de la Junta ha sido cero".

Ha cuestionado si el jefe del Ejecutivo "está de acuerdo con que los andaluces estamos subvencionados y que los mejores van a Madrid, así que lo peor somos los que nos quedamos aquí", censurando que ésta sea "la defensa de la unidad nacional" de la que hace gala el PP, "que más bien se dedica a enfrentar unos contra otros" en el país. "Como mínimo a un presidente se le pide que defienda a Andalucía con uñas y dientes y no entre en confrontación constante con Gobierno central, que es el único eje político del PP", ha apostillado.

Igualmente, Carmelo Gómez ha pedido explicaciones a Moreno por la situación de la secretaria general del PP-A, Loles López, "después de que la Audiencia Provincial de Huelva haya abierto de nuevo la causa judicial en su contra por fraude en la contratación y malversación de fondos públicos en su etapa como alcaldesa de Valverde del Camino", en referencia la reciente resolución que anula el archivo de la causa abierta contra la dirigente 'popular' por el llamado caso Givsa, que examina el proceso presuntamente fraudulento de liquidación de esta empresa municipal.

El portavoz socialista de Presidencia ha insistido en la necesidad de que el presidente de la Junta y del PP aporte aclaraciones al respecto, "sobre todo tras la sentencia Tribunal Supremo que ratifica la condena al PP por beneficiarse a título lucrativo de trama Gürtel".

Ha lamentado, además, que el expresidente Mariano Rajoy "se ríe de ciudadanía" en su intento de justificarse y eludir sus responsabilidades tras la sentencia, y ha recalcado que Moreno "tendrá que explicar por fin por qué cobró 600.000 euros en sobres directamente de Bárcenas".

También ha criticado que esta noticia, que ha abierto todos los informativos a nivel nacional, no tuviera "ni una sola mención" en Canal Sur Televisión y ha calificado esta decisión directiva de "vergonzosa, un insulto a la inteligencia de los andaluces y falta de respeto hacia profesionales de la casa que intentan dar la mejor información posible".