PSOE-A critica que Moreno lance "anuncios electorales" de bajadas de impuestos mientras dice "que le falta dinero"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamento Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este martes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se lance" a realizar "anuncios electorales" de bajadas de impuestos mientras que por parte del Gobierno de la Junta se quejan de que "le falta dinero" a Andalucía.

En una atención a medios en Córdoba, la parlamentaria socialista ha reaccionado así a preguntas de los periodistas sobre el anuncio que ha realizado este mismo martes el presidente de la Junta acerca de que el Presupuesto de Andalucía para el próximo año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales, entre las que figurará una concebida para ayudar con los gastos veterinarios que deben asumir los dueños de animales de compañía.

En concreto, las próximas cuentas autonómicas llevarán prevista una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años, según ha avanzado Juanma Moreno.

Preguntada por este anuncio, Ángeles Férriz ha respondido que "cada vez" que le "hablan de bajada de impuestos" por parte del Gobierno de Moreno, "lo que tengo que hacer es darle en la enhorabuena a los ricos de Andalucía, que es a quien le han bajado los impuestos" por parte del Ejecutivo del PP-A, "porque al resto no nos han bajado los impuestos, y eso lo sabe cualquier ciudadano andaluz", ha agregado.

"ESTAMOS EN CAMPAÑA ELECTORAL"

Dicho esto, la portavoz socialista ha señalado que "es obvio que estamos en campaña electoral", y en este contexto, "a unos meses de las elecciones" autonómicas --que tocarían en torno al mes de junio de 2026-- el presidente andaluz "se lanza en tromba a hacer anuncios electorales, uno detrás de otro".

Al hilo, Ángeles Férriz ha sugerido al presidente que, "a ver si ahora, que vienen las elecciones, se le remueve algo por dentro y se preocupa de los dos millones de andaluces que estamos en lista de espera" en la sanidad pública, "esperando que nos vea un especialista para saber lo que tenemos, esperando una prueba diagnóstica que nos puede salvar la vida, o esperando que nos operen después de años sin tener esa operación".

La representante del PSOE-A ha criticado que el Gobierno de Moreno pretenda bajar "más impuestos a los ricos", cuando desde la Junta "están todo el día diciendo que le falta dinero". "Para rebajarle a los ricos los impuestos no falta dinero", ha aseverado en esa línea Ángeles Férriz, que ha afeado que la Junta "le regala 1.500 millones de euros a los ricos cada año".

Sobre la iniciativa concreta relativa a los gastos veterinarios que ha anunciado el presidente andaluz, la representante del PSOE-A ha indicado que los socialistas están "encantados con que Moreno Bonilla se lance a por el voto de los andaluces que tienen mascota", y ha apostillado que "a ver si le da por lanzarse a por el voto de los que estamos esperando que nos atienda un médico en un tiempo razonable".

"Sería ideal", ha añadido Ángeles Férriz, "porque lo que no es normal es que este señor ahora, en campaña electoral, se lance a por el voto después de tener la educación pública destrozada", y en esa línea ha animado al presidente a preocuparse de la misma manera por "las madres y los padres que no tienen transporte escolar", o a quienes la Junta "le ha subido el comedor escolar, el aula matinal y las (actividades) extraescolares", o de los padres de "niños que tienen necesidades especiales y no tienen profesionales garantizados en los centros públicos".

"A ver si le preocupan lo mismo los alumnos de la FP (Formación Profesional) que no han podido matricularse en un curso público y tienen que gastarse sus padres 8.000 euros, que es lo que cuesta la FP privada", ha seguido relatando Ángeles Férriz, quien también ha animado al presidente a preocuparse "lo mismo" que por quienes tienen mascota por los estudiantes de los grados de "Biomedicina o de Inteligencia Artificial de Jaén y Granada que han perdido este año y tienen que matricularse en una universidad privada a 46.000 euros" que cuestan dichos grados "al año".

Y "a ver si le preocupan lo mismo las madres de los niños" en cuidados paliativos pediátricos "24 horas", a quienes Moreno "prometió hace dos años que iban a tener un teléfono, y hay madres que han visto morir a su hijo sin ese teléfono", según ha abundado la representante del PSOE-A antes de concluir resumiendo que "a ver si le preocupa" al presidente de la Junta "todo esto ahora que vienen las elecciones".